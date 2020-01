Wilhelmstraße ab Montag gesperrt

Lampertheim.Wegen Tiefbaumaßnahmen wird die Wilhelmstraße vom 27. Januar bis 7. Februar in zwischen Eleonorenstraße und Martin-Kärcher-Straße für den Durchgangsverkehr in Richtung Neuschloßstraße gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung erfolgt in Fahrtrichtung Eleonorenstraße. Die Umleitung verläuft im Innenstadtbereich über die Wilhelmstraße – Kaiserstraße – Römerstraße – Neuschloßstraße – Wilhelmstraße. Durch Hinweistafeln werden die Verkehrsteilnehmer auf der B 44 darauf hingewiesen, die Sperrung direkt über die Römerstraße – Neuschloßstraße – Wilhelmstraße zu umfahren. Die Haltestelle Wilhelmstraße wird in beide Fahrtrichtungen normal angedient. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.01.2020