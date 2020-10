Wille allein genügt nicht

Lampertheim.Trotz einer starken Leistung reichte es für die A-Jugend des TV Lampertheim im Gruppenligaderby gegen den JFV Bürstadt nicht zum erhofften Heimsieg. Die Gastgeber unterlagen mit 2:3 Toren. Die Form stimmt, der absolute Wille ist war da, Doch Zählbares konnte der TVL beim Heimspiel nicht ergattern.

„Wir haben uns sehr gut verkauft und hätten aufgrund unseres Laufpensums im zweiten Abschnitt einen Punkt verdient gehabt, auch wenn wir wussten, dass Bürstadt unfassbar spielstark ist“, bilanzierten die TVL-Verantwortlichen. Bereits nach fünf Spielminuten trafen die Gäste aus der Distanz zum 0:1. Der TVL wirkte etwas geschockt, was den Spielaufbau beeinflusste. Der Spielmacher von Bürstadt konnte ungehindert von links flanken, im Zentrum war wieder ein Angreifer vor Jan Behling am Ball und spitzelte das Leder aus kurzer Distanz ins Netz zum 0:2.

Fortan gaben die Bürstädter den Takt an, doppelten und ließen wenig Entfaltung zu. Fast zwangsläufig kamen die Gäste in die gefährliche Zone, wo es in der elften Minute zum dritten Mal im Tor des TVL klingelte. Der TVL musste nun aktiver werden, tat das einigermaßen gefällig und hatte durch Philip Holden Hermann, der nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball kam, die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Auch einen zweiten Versuch des Stürmers per Kopf pflückte der Nachwuchstorhüter der Gäste.

Mächtig unter Druck

Mit diesem Rückstand ging es in die Pause. Mit dem Wiederanpfiff gerieten die Gäste dann aber mächtig unter Druck. Tim Jäger feuerte einen gefährlichen Schuss ab, ansonsten hielt die Bürstädter Deckung dem TVL-Druck stand. Doch dann tauchte Justin Guender völlig frei vor dem Keeper aus Bürstadt auf, nachdem Pascal Hoffmann geflankt hatte und schob den Ball zum 1:3-Anschlusstreffer ein.

Eine Halbfeld-Flanke von Naim Jouhary nahm Guender mit der Brust im Sechzehner an und verwandelte sehenswert im Fallen zum 2:3. Kurz vor dem Ende verpassten die Gastgeber die große Chance zum Ausgleich. Die dritte Niederlage in Folge für den TVL war somit besiegelt. fh

