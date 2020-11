Willi Drackert beendet Laufkarriere mit 90 Jahren

Lampertheim.Kaum jemand dürfte auf eine so lange Waldlaufkarriere zurückblicken wie Willi Drackert (kleines Bild). Mit 90 Jahren hat sich der Lampertheimer nun entschlossen, die Laufschuhe an den berüchtigten Nagel zu hängen. Mehr als 40 Jahre hat er eine Läufergruppe des Lampertheimer Turnvereins betreut, geleitet und nicht zuletzt durch sein Engagement und seine Persönlichkeit zusammengehalten.

„Der Lauftreff ist Willi zu viel Dank verpflichtet und hofft, dass er gesundheitlich bald in der Lage ist, ab und zu an seiner früheren Wirkungsstätte zu erscheinen“, sagt sein langjähriger Weggefährte Heinz Vollmer. Neben der Wehmut über Drackerts Rückzug schwingt vor allem eine große Dankbarkeit in seinen Worten mit. „Dass ein 90-jähriger bis vor Kurzem noch Walking betrieb, ist schon sehr beachtlich, dass er dazuhin mehr als 40 Jahre eine Läufergruppe leitete, noch erheblich mehr als das“, meint Heinz Vollmer. Willi Drackert, ergänzt er, sei ein Ehrenamtlicher, der seines Gleichen sucht – und dies sei in eher unerfreulichen Zeiten wie diesen zur Abwechslung ja auch mal eine positive Nachricht.

Die Läufergruppe bestand anfangs aus 60 bis 70 Leuten und besteht noch heute, wenn auch altersbedingt mit weniger Teilnehmern. Dass die Freizeitsportler noch immer Sonntagmorgen und Mittwochnachmittag auf den Joggingstrecken im Lampertheimer Wald mit Start und Ziel Waldesruh unterwegs sind, sei nicht zuletzt Drackerts Verdienst, betont sein Laufkamerad Vollmer. Damit verbunden gewesen sei ein enormes Pensum an Arbeit und Zeit. „Zwei Mal in der Woche war Willi verlässlich zur Stelle, begrüßte die Läufer, gab das Startzeichen und war nach dem Lauf Ansprechpartner für alle sportlichen und sozialen Probleme.“

Drackert hielt Kontakt mit Läufern, die zeitweise wegen Krankheit oder berufsbedingt nicht zum Lauftreff kamen. Er oder seine Frau konnten gefragt werden, ob ein Termin für eine Bewirtung nach dem Lauf wegen Geburtstag oder sonstigem Anlass schon belegt ist.

„Willi initiierte und organisierte maßgeblich gemeinsame Ausflüge in die nähere Umgebung, Grillfeste, Weihnachtsfeier, Neujahrsempfang oder runde Jubiläen des Lauftreffs“, berichtet Heinz Vollmer. All dies habe Planung, Organisation und Finanzierung erfordert, wobei Willi Drackert stets gefragt und beteiligt war. Sein Einsatz sei allerdings nur möglich gewesen, weil er von seiner Frau Magda nicht nur Verständnis, sondern auch massive Unterstützung erhalten habe, erinnert sich Vollmer. Bemerkenswert neben der langen Bestandsdauer der Gruppe sei auch, dass es während seiner langjährigen „Amtszeit“ nie zum Streit zwischen Drackert als Betreuer und den übrigen Läufern gekommen sei.

„Zu zweit darf man ja noch laufen“, gibt Heinz Vollmer einen Einblick in die Gegenwart des Lauftreffs. Corona bedingt sei aber das gewohnte gesellige Beisammensein im Anschluss schon eine ganze Weile nicht mehr möglich. Genauso wenig werde es eine Weihnachtsfeier im Wald geben können, die in all den Jahren immer etwas Besonderes gewesen sei und eben auch Willi Drackerts Werk. () lex

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.11.2020