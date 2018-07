Anzeige

Lampertheim.Diamantene Hochzeit feiern, das heißt mit seinem Partner über sechs Jahrzehnte verbunden zu sein und das Auf und Ab im Leben gemeinsam zu meistern. Ingrid (80) und Otto (88) Riedl können dieses seltene Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass kam Bürgermeister Gottfried Störmer mit der Urkunde und dem Präsent der Stadt, später gratulierte noch Pfarrerin Sabine Sauerwein für die Lukasgemeinde.

Aus weit auseinander liegenden Landschaften hat der Lebensweg die Jubilare zusammen geführt. Während Ingrid in Hannover geboren wurde, war der Geburtsort von Otto in Frainersdorf im Sudetenland. Das Ende des Krieges brachte für beide die räumliche Veränderung. Der Vater der Jubilarin blieb im Krieg, die Mutter verheiratete sich neu und zog nach Mannheim. Dramatischer fiel die Umsiedlung für den Jubilar aus. Seine Familie musste Hals über Kopf die Heimat verlassen. Der Sammeltransport ging nach Buchen, später fand Otto Riedl Arbeit in der Mannheimer Sullivan-Kaserne, im Fahrzeugpool. Hierdurch lernte er seine Frau kennen: Sie arbeitete ebenfalls in der Kaserne, hatte einen Unfall und er brachte sie in die Klinik. Auch beim Abholen war er wieder der Fahrer – dies empfanden beide als Wink des Schicksals. 1958 haben sie in der Konkordienkirche in Mannheim geheiratet. In Lampertheim fanden die Jungverheirateten ein altes Haus in der 2. Neugasse, das sie zu einem schmucken Anwesen ausbauten. 1961 kam Tochter Monika, 1962 Sohn Wolfgang zur Welt. Otto Riedl ging „zum Benz“ und war dort bis zur Rente im Werkschutz tätig. Seit der Verrentung steht die Gartenarbeit im Vordergrund, dazu kümmern sie sich noch um den Nachwuchs der Kinder: vier Enkel und sieben Urenkel. Ehefrau Ingrid konnte dabei ihre Leidenschaft für Handarbeit gut einbringen. sto