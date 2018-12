Winterzauber am Altrhein

Lampertheim.Der alljährliche Winterzauber findet am Samstag, 15. Dezember, wieder ab 17 Uhr auf dem Gelände des Kanuclub Lampertheim statt. Die Mitglieder stecken schon in den Vorbereitungen, den Vorplatz wie einen kleinen Weihnachtsmarkt zu dekorieren, um so die Besucher mit leckerem Essen, Glühwein und Punsch mit weihnachtlichen Klängen und Lichtern in eine vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Dazu trägt in diesem Jahr auch das Bürstädter Bläserquartett „Presto“ bei, dass um 18 Uhr die Gäste mit Weihnachtsstücken verzaubern wird. Außerdem kommt auch wie in den vergangenen Jahren ein Odenwälder Tannenbaumhändler. Die Bäume aus der Region werden dem Käufer auch nach Hause geliefert. Beim Stand der Imkerei Wiegand können kleine Präsente erworben werden. Um 19 Uhr werden die kleinen Gäste vom Nikolaus besucht, der sicher für jeden eine Kleinigkeit in seinem Jutesack hat. red

