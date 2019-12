Winterzauber am Altrhein lockt Hunderte

LAMPERTHEIM.Ein riesiger aufblasbarer Schneemann grüßt von Weitem und wankt in der Dunkelheit. Über den Altrhein fegt ein kalter Wind und pfeift durch die beleuchteten Tannenzweige. Was sich nach einer nächtlichen Schauergeschichte und einem ungemütlichen Abend anhört, ist genau das Gegenteil. Denn im Weihnachtswald vor dem Vereinsgelände in der Saarstraße hat sich der Kanuclub (KC) seine eigene, kleine Weihnachtsmeile aufgebaut. Der Titel Winterzauber ist Programm – schon zum 13. Mal feiert der Verein so seinen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt.

Wer das Adventsflair beim Budenzauber auf dem Europaplatz an den vergangenen Wochenenden vermisst hat, der ist beim KC genau richtig. Die kleine Wintermeile bietet besonders durch den traditionellen Baumverkauf eine besondere Atmosphäre. Dazu haben sich die 30 Helfer einiges einfallen lassen und den Markt festlich hergerichtet: Ein Holzschlitten, der am Bratwurststand lehnt, Lichterketten und Schnitzereien entlang der Verkaufsstände und geschmückte Weihnachtsbäume sorgten für gute Laune. „Wir wollten dieses Jahr weg vom Budencharakter hin zu einem richtigen Weihnachtswald“, erklärt Sportwartin Ulrike Gliem. Dazu hatte sich der Verein neben eigenen Verkaufsständen für Glühwein, Waffeln oder Champignons einige lokale Aussteller mit in den Wald geholt. Marvin Bauer aus Hammelbach im Odenwald verkauft die Tannen fürs Fest, bei ihm können sich Besucher den Baum während des Winterzaubers aussuchen und sich das gute Stück sogar nach Hause liefern lassen.

Wärme von innen

Bei der Imkerei Wiegand gibt es Honig und auch einen Schluck heißen Met, Gabriele Blüm wärmte die Gäste dagegen mit gebrannten Mandeln von innen heraus. Auch der Weltladen beteiligt sich mit einem kleinen Kiosk und verkauft fair gehandelte Leckereien. Bei Eva Größler gibt es in den „Ebbes Foines“-Tüten Lampertheimer Spezialitäten als Weihnachtsgeschenk. Drinnen geht es zu wie in der Weihnachtsbäckerei – mit so mancher Leckerei. Im Warmen dürfen sich nämlich die Kinder austoben. Mit Keksen baut der Nachwuchs eigene Gebäckhäuser, Kartuschen-Pistolen sorgen mit Zuckerglasur für den nötigen Halt. Da lassen sich die Geschwister Alina und David nicht zwei Mal bitten. Schließlich hat das Ganze ja einen guten Zweck – es schmeckt auch noch.

Draußen wärmen sich die Erwachsenen derweil mit Glühwein oder Punsch. Für Sportwartin Ulrike Gliem eine runde Sache – was sich auch im Besucherzuspruch zeigt. Rund 400 Gäste pilgern über den Abend an den Altrhein und feiern mit den Sportlern, für die der Winterzauber auch die Vereins-Weihnachtsfeier ist. So können sie nicht nur unter sich, sondern auch mit Nicht-Mitgliedern zusammen feiern.

Für Gliem ist es dennoch „wie ein Familienfest“. Zu Weihnachten blicken sie und die KC-Mitglieder schon einmal aufs neue Jahr. Denn auch der Winterzauber soll wieder ein Stückchen zum neuen Vereinsheim beitragen. Das barrierefreie Vorhaben ist schon lange geplant und soll rund 120 000 Euro kosten. Außerdem soll das Dach des Gebäudes erneuert werden. „Wir hoffen, dass die Förderanträge Anfang 2020 durchgehen und wir dann endlich starten können“, sagt Gliem.

