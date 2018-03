Anzeige

Lampertheim.Diese engagierten Frauen und Männer sind geschult und leisten ehrenamtliche Unterstützung für die Alltagsbetreuer der Diakonie Lampertheim. Jetzt nahmen die Ehrenamtlichen an einer Fortbildung in der Tagesbetreuung „Meine Zeit“ der Ökumenischen Diakoniestation teil. „Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden aktuell und praxisnah geschult, weil es immer neue Erkenntnisse gibt. Die Weiterbildung bezahlt die Diakoniestiftung Lampertheim“, erklärte Pflegedienstleiterin Christa Gerhardt.

Die Ehrenamtlichen erhielten eine Unterweisung in Theorie und Praxis, in der Grundlagen für die Betreuung von alten Menschen und Demenzerkrankten vermittelt werden. Am Schluss der Schulung hielten sie ihre Teilnahmebescheinigungen in den Händen. Den theoretischen Teil übernahm Gerontologin Frauke Bartsch-Meyer. Sie vermittelte Wissen über die Kommunikation mit demenziell erkrankten Menschen, über die Struktur der Gruppenbetreuung und über die Dokumentation.

Für den zweiten Teil der Weiterbildung war Dozent Konrad Andreas verantwortlich. Er ist zertifizierter Gedächtnis- und Bewegungstrainer. Andreas referierte über die Funktionen des Gehirns, lehrte Übungen, die speziell auf Gehirnfunktionen abgestimmt sind und die Leistungen im Alltag verbessern sollen. Außerdem wurden Bewegungsübungen gezeigt, die bei älteren Menschen und Senioren mit eingeschränkter Alltagskompetenz durchgeführt werden können. „Unter den Ehrenamtlichen sind vier neue Teilnehmer, aber auch Betreuer, die schon seit Jahren mitarbeiten“, erläuterte Gerhardt. Sie betonte: „Die Diakonie sucht stetig Ehrenamtliche für eine Betreuung.“ Die Formen der Betreuung sind gemeinsame Aktivitäten, wie Gespräche führen, Vorlesen und Spiele spielen.