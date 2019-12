„Wir haben uns alle beschenkt“

Lampertheim/Bürstadt.Zum vierten Mal verzichtet die Raiffeisenbank Ried in diesem Jahr auf Geschenke an Kunden und beschenkt stattdessen für einen Betrag von insgesamt 7500 Euro die rund 300 Kinder der Familien, die von der Tafel in Bürstadt und Lampertheim versorgt werden. Jedes Kind durfte einen Zettel mit seinen Weihnachtswünschen ausfüllen.

Im Rahmen einer Weihnachtsfeier übergaben Mitarbeiter der Raiffeisenbank den Lampertheimer Kindern in der Zehntscheune die schön verpackten Geschenke. „Wir sind der festen Überzeugung, eine sinnvolle Sache zu unterstützen und damit letztendlich uns alle beschenkt zu haben“, so Claus Diehlmann, Vorstand der Raiffeisenbank Ried eG.

In enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Diakonischen Werks Bergstraße wurde die Spendenaktion durchgeführt. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019