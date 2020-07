Gericht

Bürstädter Rathaus-Mitarbeiter zu Geldstrafe verurteilt Stadt

Aus Frust will der Mann die Miete für eine Obdachlosenunterkunft für sich behalten haben. Zudem habe er großen Druck auf eine Bewohnerin ausgeübt, die sich in einer Notlage befand, heißt es in der Urteilsbegründung.