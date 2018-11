„Wir leben Tennis“

Hüttenfeld.Eine wahre Erfolgsgeschichte hat dieses Jahr der TC Hüttenfeld geschrieben. Ein Sommermärchen, das nicht nur Dank des Jahrhundertsommers nicht zu enden schien. Nachdem Dirk Fischer, dem Präsidenten des Tennisclubs, zu Ohren kam, dass die lizenzierte B-Trainerin und Ballschultrainerin Nicky Marquard sich beruflich neuorientieren wolle, musste er nicht lange überlegen. Innerhalb einer Woche gelang es dem Vorstandsteam und Nicky Marquard in gemeinsamer Arbeit den Club auf Vordermann zu bringen. Im Gespräch mit unserer Zeitung resümierte die engagierte Trainerin, was im Laufe des Jahres beim TCH so alles auf die Beine gestellt wurde.

Platzwart Rüdiger Ringenwald präparierte Plätze zu prima Bedingungen. Flyer wurden in Kindergärten und Schulen verteilt. Mit der Unterstützung der Familie Brand Edeka Hemsbach und dem zweiten Präsidenten Gregor Schmitt wurde Streettennis auf dem Edeka-Parkplatz angeboten und alte und neue Tenniskids konnten mit Nicky Marquard einen Vorgeschmack auf das TC Hüttenfeld-Flair bekommen.

150 Gäste bei Saisoneröffnung

Die TC Hüttenfeld-Power hatte sich gelohnt, als im April zur Saisoneröffnung mehr als 150 Gäste gezählt werden konnten. Sportwartin Susanne Rünger und Jugendwartin Claudia Schmitt-Möller unterstützten Nicky Marquard bei dem großen Ansturm. Die Sponsoren wurden kulinarisch verwöhnt und Groß und Klein zum Tennisspielen animiert. Inzwischen hat sich der TC Hüttenfeld zu einem regelrechten Meeting Point entwickelt. Wir fragten die neue Trainerin: „Was macht den Tennisclub Hüttenfeld aus?“ Es sei die herzliche und familiäre Atmosphäre, so konstatierte Marquard das Phänomen TCH. Jeder sei willkommen und jeder spiele mit jedem.

Zahlreiche Events wie Jugend- und Erwachsenen-Clubmeisterschaften konnten zur Freude von Claudia Schmitt-Möller und Susanne Rünger mit sehr großer Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Eine emotionale Ansprache hielt Dirk Fischer zur Siegerehrung der Clubmeisterschaft. Er dankte allen einzeln für ihren Einsatz und ihr Engagement in diesem Jahr. Alle ziehen an einem Strang und gemeinsam haben Mitglieder, Vorstand und Nicky Marquard zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen. Die Schriftführerin Birgit Thomas hatte noch nie soviel Aktionen wie in diesem Jahr zu Protokoll nehmen müssen.

„Ballschule Talentino“

Seit Oktober 2018 bietet die Trainerin nun noch die „Ballschule Talentino“ an. Jeden Dienstag um 17 Uhr treffen sich die Kleinsten ab drei Jahren im Bürgerhaus Hüttenfeld, um mit viel Spiel und Spaß alles rund um Bälle, Bewegung und Teamspiele zu erleben und zu erlernen.

Zur Jugend-Weihnachtsfeier lädt der TC Hüttenfeld am Samstag, 8. Dezember, ein. „Wir leben Tennis“ – unter diesem Motto konnten enorme Zuwachsraten der Mitgliederzahlen sowohl bei den Erwachsenen, als auch bei der Jugend verbucht werden. ron

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018