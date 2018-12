Neuschloss.„Was bringt uns die C-Trasse? Nachts: 140 Güterzüge für Neuschloß, Rosenstock und den Europaring“, ist jetzt auf einem von zwei neu aufgehängten Bannern in dem Lampertheim Stadtteil zu lesen. Die Bürgerinitiative Lampertheim (BILA) hat jetzt eine breit angelegte Plakataktion gegen die Trassenführung gestartet. Als erster Standort wurde der Einmündungsbereich am Ulmenweg in Neuschloß mit entsprechenden Plakaten bestückt. Auf einem zweiten Banner prangt der Satz: „Verantwortung für die Zukunft heißt: Das letzte zusammenhängende Waldgebiet Südhessens darf nicht zerstört werden.“

„Wir müssen wieder aktiver werden und die Menschen für unser Anliegen sensibilisieren“, beschreibt Ulrich Guldner, Sprecher der Bürgerinitiative, die Motivation zur Neuauflage der Plakataktion. „Die weit verbreitete Meinung, dass es keine Neubaustrecke geben wird, die an der Wohnbebauung in Neuschloss entlangführt und dabei den Wald und Bruch durchschneidet, muss in den Köpfen revidiert werden“, so Guldner weiter.

Neue Wege

Um das Thema wieder bei den Menschen der Region zu platzieren, geht die BILA neue Wege. Unter anderem versucht man durch entsprechende Posts die Lampertheimer über die sozialen Medien anzusprechen und wieder zu mobilisieren.

Das aktuelle Video auf der BILA-Facebookseite beschäftigt sich mit den Folgen der Zerschneidung. Aus Sicht der Bürgerinitiative wird von Seiten der Bahn auch weiterhin die C-Trasse als Vorzugsvariante favorisiert.

Seit geraumer Zeit finden laut BILA weder Arbeitsgruppensitzungen noch Sitzungen des Beteiligungsforums statt, was die Bürgerinitiative als Ruhe vor dem Sturm deutet. Die Vermutung: Die Bahn werde zu gegebener Zeit eine Vorzugsvariante, eben die C-Trasse, vorstellen und schnell in die Planfeststellung einsteigen. red

