„Wir nehmen die Sorgen der Landwirte wahr“

LAMPERTHEIM.Das Wetterjahr 2018 ist extrem. Monatelang kaum ein Tropfen Regen, Flusspegel auf Rekordniedrigständen und Sommer mitten im Oktober. Weil die Dürre fast über die komplette Vegetationsperiode seit April anhielt, leidet vor allem die Landwirtschaft. Bei einem Pressegespräch im Vorfeld des Landeserntedankfests morgen um 14 Uhr in der Domkirche haben Peter Voss-Fels, Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes (HBV), und Willi Billau, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Starkenburg, das Erntejahr bilanziert.

Bei fast allen landwirtschaftlichen Kulturen habe es deutliche Ertragseinbußen gegeben. Besonders für Getreide war es in den vergangenen Monaten viel zu trocken. Mit einer Gesamtmenge von knapp 1,8 Millionen Tonnen hätten die hessischen Bauern 14,4 Prozent weniger Getreide geerntet als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Das sei die zweitschlechteste Ernte der letzten zehn Jahre. Kirschen, Äpfel und Weinreben, die über tiefgehendes Wurzelwerk verfügen, hätten dagegen zugelegt. Die noch immer anhaltende Trockenheit beeinträchtige auch jetzt schon die Ernte für 2019.

Weil die Böden Ende August und Anfang September – der traditionellen Aussaatzeit von Winterraps – „staubtrocken“ gewesen seien, rechnen die Landwirte beim Raps mit halbierter Ernte. Auch bei Kartoffeln und Zuckerrüben zeichnen sich gravierende Ertragseinbußen ab. Dadurch fehle es vielerorts an Futter für die Viehzucht. Als Reaktion hat der HBV eine Futterbörse ins Leben gerufen. In der Region Starkenburg, zu dem die fünf südhessischen Landkreise Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwald, Offenbach und Bergstraße gehören, ist die Situation unterschiedlich gelagert. Die Region zeichne sich speziell durch Sonderkulturen wie Spargel oder Wein aus, so Billau. Während im Odenwald die Milchproduktion im Vordergrund steht, konzentriere sich die westliche Riedschiene nahezu viehlos auf den Obst- und Gemüseanbau. „Lampertheim“, erklärte der dort ansässige Billau, „ist die größte, gemüseanbauende Gemeinde Hessens“.

Zu viel Spargel

„Wir konnten durchgehend beregnen, hatten durch die Wärme aber wochenlang so hohe Erträge, dass wir Spargel einlagern und teilweise sogar entsorgen mussten“, gab Billau zu Protokoll. Das übermäßige Angebot in diesem Zeitraum habe im Umkehrschluss oft zu Niedrigpreisen oder unbezahlter Ernte geführt. Billau kritisierte besonders den Preisdruck der Supermärkte, die etwa fast eine Halbierung des Kartoffelpreises erzwungen hätten. „In Lampertheim sind wir aber noch mit einem blauen Auge davon gekommen“, lautete seine Bilanz.

Als Anerkennung für die Arbeit der Landwirte feiert der HBV seit 1982 jeweils im Oktober abwechselnd mit einem der katholischen Bistümer oder einer der hessischen, evangelischen Kirchen das Landeserntedankfest. Dieses Jahr findet das Traditionsfest bei der evangelischen Lukasgemeinde statt. „Wir nehmen die Sorgen der Landwirte wahr, wollen aber gleichzeitig dankbar sein für das, was da ist“, erklärte Pfarrerin Sabine Sauerwein. Die Festpredigt am Sonntag hält Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. ksm

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.10.2018