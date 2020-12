Wirtschaft fördern

Lampertheim.Der neue Wirtschaftsförderer der Stadt, Michael Schmitt, hat Anfang dieses Monats seine Arbeit aufgenommen. Der 34-Jährige wurde in Heidelberg geboren und lebt in Lampertheim. Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife und des Zivildienstes bei der Lebenshilfe Lampertheim absolvierte er eine Ausbildung in einem örtlichen Ingenieurbüro. Nach dem Studium der Wirtschaftspsychologie in Darmstadt absolvierte er bei der Stadtverwaltung Lampertheim ein Hochschulpraktikum. Die Wirtschaftsförderung ist ein Teilbereich des Regiebetriebs Stadtmarketing. urs

