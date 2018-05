Anzeige

LAMPERTHEIM.Ein blauer Luftballon bläst sich über einer Plastikflasche wie von Geisterhand auf. Mit breitem Grinsen verfolgen Lars, Corvin, Mika und Lias das Phänomen. Die Drittklässler haben schließlich den Durchblick, können die großen Augen und fragenden Blicke beantworten. „Man braucht nur etwas Essig und einen Löffel Backpulver“, wissen die Jungs. Und schon blubbert es mächtig in der Flasche. „Es entsteht ein Gas, das heißt Kohlenstoffdioxid“, so die Aufklärung an Eltern und Kinder, die den Versuch neugierig verfolgt haben. Es ist eines von insgesamt 25 naturwissenschaftlichen Experimenten, das Kinder vom Kita-Alter bis zur achten Klasse in der Schillerschule vorführen.

Insgesamt sind 170 Nachwuchsforscher zum elften Forschertag an die Lampertheimer Grundschule gekommen, die in diesem Jahr unter dem Motto „Forschung und Vielfalt“ Ausrichter ist. Empfangen werden sie vom Schulchor unter der Leitung von Claudia Haußmann-Jäger. „Das kannst du auch!“, rufen ihnen die Sänger im Willkommenslied zu. Den Beweis treten die jugen Wissenschaftler anschließend mit ihren Projekten an.

Erfahrungsräume bieten

Während im Erdgeschoss per IPad ferngesteuerte Lego-Roboter über den Tisch fahren und Hindernisse selbstständig erkennen, überprüfen Kinder im ersten Stockwerk den Magnetismus und welche Gegenstände im Wasser schwimmen oder sinken. „Es muss am Anfang gar nicht so sehr wissenschaftlich sein, sondern den Kindern Erfahrungsräume bieten, in denen sie ausprobieren und experimentieren können“, erklärt Sabine Nieter.