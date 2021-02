Wo ältere Menschen der Schuh drückt

Das neue Logo des Lampertheimer Seniorenbeirats. © Seniorenbeirat

Lampertheim.Der Lampertheimer Seniorenbeirat hat in einer Videokonferenz einen neuen Flyer mit eigenem Logo vorgestellt. Das Faltblatt „Seniorenbeirat Lampertheim“ stellt die acht ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder des Beirates vor und informiert über deren Aufgaben, Ziele und Aktivitäten.

„Es wurden zunächst 1000 Stück aufgelegt“, erklärte die Vorsitzende Ute Striebinger. Über die Arbeit des Seniorenbeirates sagte sie: „Wir sind unabhängig, neutral und beratend tätig.“ Da die Mitstreiter selbst zur reiferen Generation gehörten, wüssten sie darum, wo Senioren der Schuh drückt. Außerdem sei den Ehrenamtlichen klar geworden, dass der Bekanntheitsgrad des Seniorenbeirates gesteigert werden müsse. Die Vorsitzende hielt auch demografische Zahlen bereit: „knapp 25 Prozent der Lampertheimer Bürger sind über 65 Jahre. 2019 waren 7529 Lampertheimer über 65 Jahre.“ Die Alterstendenz sei steigend.

Auch wenn heutzutage digitale Flyer üblich seien, so hätten die Verantwortlichen dafür plädiert, dass das Faltblatt auch in gedruckter Form vorliege. Ältere Menschen seien ohne digitale Technologien aufgewachsen und daher nicht alle auf digitalen Wegen erreichbar. „Darum sind gedruckte Prospekte heute immer noch sinnvoll“, betonte Striebinger. Die Flyer sollten dort verteilt werden, wo sich ältere Menschen meistens aufhielten. „Allerdings ist das Auslegen in Zeiten der Corona-Pandemie nicht so einfach“, berichtete Ute Striebinger. So sollten die Werbeträger vorerst in Apotheken, Arztpraxen und beispielsweise im Weltladen verteilt werden. Diese Einrichtungen hätten auch in Pandemiezeiten geöffnet. Die Vorsitzende ist mit Karl-Heinz Lepper für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

„Der Seniorenbeirat stellt eine Verbindung zur Stadt Lampertheim und zur Politik her. Er berät den Magistrat und sorgt für eine fortlaufende, lebendige Verbindung zu den Senioren“, bekräftigte Striebinger. Darum laute der Leitspruch des Beirats: „Jeder von uns ist ein Tropfen. Zusammen sind wir ein Ozean.“ Marius Schmidt, Erster Stadtrat mit der Stabstelle Soziales und Andreas Dexler, städtischer Leiter für Soziales, dankten dem Seniorenbeirat für dessen Arbeit. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.02.2021