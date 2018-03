Anzeige

Hohe Motivation

Die meisten Ratsuchenden waren zwischen 15 und 20 Jahre alt, 64 Prozent waren über 18. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Klienten in 2017 älter gewesen, heißt es weiter. Der überwiegende Teil derjenigen, die das Angebot wahrgenommen haben, kamen aus eigenem Antrieb oder weil Familie, Freunde oder Bekannte die Jugendberufshilfe empfohlen hatten. Dies bestätige den hohen Bekanntheitsgrad der Jugendberufshilfe und sei ein Zeichen dafür, dass sich die Jugendlichen intensiv auch über solche Themen austauschen. Deswegen sei die Fachstelle nicht auf Zuweisungen Dritter angewiesen und könne auf einen erfolgreichen Beratungsabschluss hoffen, weil die jungen Menschen überwiegend mit einer hohen Eigenmotivation kämen.

Die meisten Besucher stammten aus Lampertheim und seinen Stadtteilen. Deutlich weniger kamen aus Bürstadt, Biblis und Lorsch. Dies zeige, wie wichtig wohnortnahe Angebote für junge Menschen seien, so die Beraterinnen. Sie stellen in ihrem Bericht auch fest, dass der Anteil derer steigt, die einen höheren Schulabschluss als den qualifizierenden Hauptschulabschluss haben und trotzdem Beratung in Anspruch nehmen. 44 Prozent der Hilfesuchenden hatten zu Beginn der Beratung einen Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife, 21 Prozent waren noch Schüler.

Während der überwiegende Teil derer, die in die Beratung kommen, in einen schulischen Kontext oder in Maßnahmen des Arbeitsamtes eingebunden sei, falle auf, dass 22 Prozent keinen Status besäßen. Das heißt, die Personen zählen zu den unversorgten Jugendlichen, die keinerlei Sozialleistungen beziehen und auch in keiner Statistik auftauchen. Hier kann die Fachstelle aber einen Erfolg vermelden: Es sei gelungen, diese 15 Jugendlichen wieder in das Hilfesystem einzugliedern.

Hilfe bei Bewerbungen

Der weitaus größte Teil der jungen Leute wollte Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche und beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen. Die meisten kamen mit dem Ziel, über die Beratung einen Ausbildungsplatz zu finden. Allerdings sei dies in vielen Fällen nicht erreicht worden. Dieses Ergebnis zeige, dass die Aussage, junge Menschen müssten nur wollen und bekämen dann schon einen Ausbildungsplatz, nicht stimme. „Wir erleben, dass junge Menschen an weiterführende Schulen ausweichen, weil sie keinen Ausbildungsplatz erreichen“, so die Beraterinnen in ihrem Bericht.

