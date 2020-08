Wo Menschen einst gerädert und erhängt wurden

Hofheim.Am Gemarkungsrand von Hofheim in Richtung Nordheim befindet sich direkt am Fahrradweg das Erich und Bärbel Herweck gehörende Grundstück mit der Bezeichnung „Am Galgen“. Angrenzend an das Pferderehabilitationszentrum Eohippos der Tierheilpraktikerin Isabell Frey kristallisiert sich mittlerweile ein wahres Kleinod heraus, das die beiden Eigentümer in den letzten Wochen und Monaten kräftig aufpolierten.

Der Bestand an Tannenbäumen fiel dem interessierten Beobachter schon immer ins Auge. Längst ragt jedoch ein großer Galgen als Blickfang heraus. „Flurnamen hatten mich schon immer interessiert“, erinnert sich Erich Herweck noch bestens an die Zeit, als er anfing, den Flurnamen „Am Galgen“ oder „Galgengewann“ auf den Grund zu gehen. Die Suche nach Informationen gestaltete sich zunächst recht schwierig. Dann setzte sich der 66-Jährige mit dem Nordheimer Heimatverein in Verbindung und recherchierte im Internet.

Auch die beiden mittlerweile verstorbenen Heimatforscher Hans Heim und Altertumsforscher Friedrich Hofmann gaben wertvolle Tipps. Der Galgen wurde auf dem höchsten Punkt der Gemarkungsgrenze von Hofheim, Nordheim und Wattenheim errichtet, als eine Art Mahnmal, um weithin für jeden sichtbar zu sein. Eine Erinnerung an eine Hochgerichtsstätte, wo Menschen verbrannt, gerädert, geköpft und auch erhängt wurden.

Fünffacher Mord

Zwei Hinrichtungen recherchierte Erich Herweck: 1601 von Caterina Kunz wegen Kindstötung und 1612 des Hofheimer Bürgers Hans Dreiß, der wegen fünffachen Mordes auf dem Rad zu Tode kam. „Mehr war einfach nicht zu finden“, so Erich Herweck. Erstmals Erwähnung fand der Galgen 1490 im Weistum des Hochstiftes Worms. Eine Heerstraße verlief in der Nähe des Standorts vorbei, führte von Worms nach Frankfurt. Das Ehepaar Herweck hat den Galgen auf der Grundlage historischer Unterlagen nachgebaut und an dem vermutlichen Standort an der Ackergrenze aufgestellt. Greifvögel nutzen ihn gerne als Landeplatz bei der Futtersuche. Bewusst wurde der Galgen mit einer Sollbruchstelle versehen, um eine nicht gewünschte Nutzung auszuschließen, auch der sonst übliche Strick fehlt. Ein Torbogen lädt interessierte Besucher zum Betreten des Privatgrundstückes ein, daneben ist eine Informationstafel aufgestellt, die von den Herwecks quasi als Erinnerung für die Nachwelt angefertigt wurde.

Zwischen den jungen Tannen werden mittlerweile auch Obst- und Laubbäume angepflanzt, eine Bank lädt zum Ausruhen ein. fh

