Wohnbebauung statt illegaler Müllhalde?

Rosengarten.Ein kleiner, betonierter Wendehammer. Am Wegesrand wächst Schilf. Die Sonne scheint. Eigentlich ein unscheinbarer Ort am Rande Rosengartens. Stattdessen Müll – soweit das Auge reicht. Dutzende kleine, braune Kräuterlikörflaschen liegen auf dem Asphalt. Rote Plastikdeckel sind über Meter verstreut, aufgerissene Pappverpackungen säumen den Wegesrand. „Das ist eine illegale Müllhalde“, sagt Ute Haas-Zanlonghi über den Platz hinter dem ehemaligen „Kaufland“-Markt.

Was das Bürgerkammer-Mitglied den SPD-Verantwortlichen bei der letzten Station ihrer Sommertour zeigt, ist keine Übertreibung. Leere Alkoholflaschen, Plastiktüten, Zigarettenpackungen oder menschliche Notdurft – ein Zeitungsbericht reicht kaum aus, die Menge und Vielfalt des Mülls zu beschreiben. Weil das Gelände rund um das inzwischen geschlossene Kaufland in Privatbesitz ist, hat die öffentliche Hand kaum Zugriff. Seitdem bekannt wurde, dass der große Einzelhändler den Standort Rosengarten aufgeben würde, ist das Areal immer wieder Thema öffentlicher Diskussionen.

Das Ausmaß des Müllproblems war aber bisher offensichtlich auch den Sozialdemokraten nicht bewusst. Die Rosengartener Bürgerkammer macht dafür vor allem große Logistikzentren wie das des niederländischen Non-Food-Discounters „Action“ in Biblis verantwortlich. Der, so der Vorwurf bei der Sommertour, lasse Lastkraftwagen-Fahrer oftmals nicht mehr auf dem Betriebsgelände stehen. Dabei gibt es laut Bürgerkammer-Vorsitzendem Oliver Schmitt sogar eine entsprechende EU-Richtlinie. Stattdessen würden Brummi-Fahrer oftmals am Wochenende in Rosengarten nahe der Bundestraße 47 rasten. Weil die schließlich „irgendwo stehen müssen“, will er den Berufskraftfahrern nicht die Hauptschuld an der Situation geben. „Das muss auf höherer Ebene geregelt werden“, findet Schmitt, der in der illegalen Müllhalde einen Angstraum im Entstehen sieht.

Das sieht auch der Lampertheimer Erste Stadtrat Jens Klingler ähnlich. „Ist solch ein Raum erst einmal entstanden, ist es sehr schwierig, ihn wieder aufzulösen“, weiß er. Zumal es auf dem Privatgelände nur bei dokumentierten Verstößen – Stichwort Autorennen – Zugriffsmöglichkeiten für das Ordnungsamt oder die Polizei gebe. Ansonsten sei es Sache des Eigentümers, wie er sein Gelände sichert. Man habe nur die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu treten.

Große Lösung gebraucht

Für den SPD-Mann ist deshalb klar: Das Gelände braucht eine große und langfristige Lösung, um derlei Probleme nachhaltig zu beheben. Eine „sinnvolle Alternativ“ zur Ist-Situation müsse gefunden werden. „Anders kann man das nicht lösen“, ist sich Klingler sicher. Die Rückkehr eines großen Einzelhändlers scheint allerdings unwahrscheinlich. Deshalb werde „der Besitzer an die Stadt herantreten, weil er keinen neuen Mieter gefunden hat“.

Die gute Nachricht: Der Eigentümer sei an einer Veränderung interessiert. Etwa eine Wohnbebauung ist für beide Seiten vorstellbar. Dafür müsste aber der Bebauungsplan geändert werden. Noch ist das Gelände nämlich als „Sondergebiet“ ausgewiesen, auf der keine Wohnhäuser stehen dürfen. Konkret bedeutet das: Ohne Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung und eines potentiellen Ortsbeirates im kommenden Jahr kann es keine Veränderung geben.

Die kommunale Politik spricht bei der Entwicklung des Geländes also entscheidend mit. Auch deshalb sei es wichtig, findet Jens Klingler, dass Lampertheims kleinster Stadtteil künftig wieder von einem Ortsbeirat vertreten wird. Eine Bürgerkammer ermögliche zwar mehr Beteiligung durch eine größere Mitgliedsanzahl. Ihr hafte aber der Makel an, kein Gremium mit offizieller Beratungskompetenz zu sein.

Nachdem es im Vorfeld der Kommunalwahlen 2016 zu Formfehlern gekommen war, gab es in Rosengarten genau wie in Neuschloß keinen Ortsbeirat mehr (wir haben berichtet). Die Bürgerkammern wurden als Ersatzgremien ins Leben gerufen. Bei den bevorstehenden Kommunalwahlen im kommenden Jahr könnten bei ausreichenden Bewerbern aber wieder offizielle Gremien gebildet werden.

