Wohnen als Schwerpunkt

Lampertheim.Das Neubaugebiet Sedanstraße West zwischen Sedan-, Eleonoren- und Wilhelmstraße ist bislang als Mischgebiet ausgewiesen. In einem solchen Mischgebiet müssen Wohn- und Gewerbenutzung in einem annähernd ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen. Der Investor, der auf dem Gelände bauen will, plant jedoch eine vorwiegend wohnlich genutzte Baustruktur. Deshalb müssen der Bebauungsplan nach Angaben der Leiterin des städtischen Bauamtes, Anne Wicke, geändert und das Mischgebiet zu einem Urbanen Gebiet erklärt werden.

Damit hat sich jetzt der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss befasst. Nach Meinung von SPD-Fraktionschef Marius Schmidt trägt die Nachverdichtung in diesem Bereich zu einer Aufwertung der Innenstadt bei. Sowohl Frank Hege (Grüne) als auch Helmut Hummel (FDP) forderten unterdessen, dem Unternehmer den Einbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach zur Auflage zu machen. Die Umbenennung des Mischgebiets in ein Urbanes Gebiet wurde vom Ausschuss bei einer Enthaltung (FDP) gebilligt. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020