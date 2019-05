Lampertheim.Vermummte, mit Schutzwesten bekleidete und schwer bewaffnete Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen in der Lampertheimer Wilhelmstraße Wohnungen durchsucht. Eine Anfrage beim Polizeipräsidium in Mannheim ergab, dass es sich bei diesem Einsatz um eine Aktion gegen Betäubungsmittelkriminalität gehandelt habe. Weitere Informationen könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden. Einen ähnlichen Einsatz habe es gestern auch in Mannheim gegeben, teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums in der Nachbarstadt mit. urs

