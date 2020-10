Wohnwagen ausgebrannt

Lampertheim.In der Nacht auf Donnerstag ist in der Bubengasse ein Wohnwagen völlig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand der Caravan auf einem Grundstück in einer Gartenanlage. Ein Zeuge hatte gegen 1 Uhr die Polizei über Flammen im Bereich der Gartenanlage informiert. Die Feuerwehr rückte mit 22 Einsatzkräften aus und konnte verhindern, dass die Flammen auf zwei weitere Wohnwagen, eine Gartenlaube sowie einen Schuppen übergriffen. Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auf dem Gelände wurden mehrere Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten gefunden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag im Bereich der Gartengrundstücke in der Bubengasse Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 06252/70 60 entgegengenommen. tbö

