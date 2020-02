Wolfgang Pülicher tot

Lampertheim/Wattenheim.Der frühere Rektor der Alfred-Delp-Schule, Wolfgang Pülicher, ist tot. Pülicher, der die Lampertheimer Haupt- und Realschule 25 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung 2014 geleitet hatte, starb im Alter von 71 Jahren nach längerer Krankheit.

Der Pädagoge war erster Rektor der Alfred-Delp-Schule (ADS) und insgesamt 43 Jahre im Schuldienst. Als er vor sechs Jahren in den Ruhestand wechselte, übernahm Silvia Meier die Schulleitung. Pülicher prägte maßgeblich die Geschicke der ADS, die aus der ehemaligen Gesamtschule hervorgegangen war. Besonders am Herzen lagen ihm die sogenannten SchuB-Klassen, die durch kleine Größen und sozialpädagogische Unterstützung die Chancen verbessern, dass auch lernschwächere Schüler einen Abschluss erreichen. Den Lampertheimer Schulverbund, in dem sich die Rektoren regelmäßig austauschen, imitierte er mit. In seiner Freizeit engagierte sich Pülicher für den Rotary Club Lampertheim, dessen Präsident er auch mehrere Jahre lang war. lex

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.02.2020