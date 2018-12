Wortgewandtheit und Pointen mit Tiefgang

Lampertheim.Der letzte Otto-Kalender, der letzte Echo, die letzte Cebit, und auch die Briten hauen ab: Die Welt ist schlecht! Das Jahr 2018 war es sowieso. Rettung tut not. Das ist die selbstbestimmte Aufgabe von Kabarettist Stefan Reusch mit seinem alljährlichen Programm „Reusch rettet die Welt“. Nur wie? Am besten über all das, was passiert ist – oder gerade nicht passiert ist – herzlich spotten.

Weltereignisse zieht der Kölner Unterhaltungskünstler gleichermaßen wie vermeintliche Kleinigkeiten durch den Kakao. Zwischen den Zeilen regt Stefan Reuschs Programm mit bissigem, manchmal verzwicktem Humor aber auch zum Nachdenken an.

Seine Jahresbilanz fällt vernichtend aus. „2018 war nix“, macht Reusch gleich zu Beginn seines Auftritts auf Lampertheims bekanntester Kleinkunstbühne klar. Mit dem typisch rot stilisierten „R“ auf der Brust begrüßt er den vollbesetzten London Pub. In bester Superman-Manier fliegt er dann auch mit der Faust voraus von Thema zu Thema. Die Pointen trifft er mal mit der Faust aufs Auge, mal leise grübelnd und oftmals um die Ecke denkend. Entlarvender Spott statt Schenkelklopfer steht auf dem Programm. Bei Reusch erhält man statt berieselnder Comedy gesellschaftssatirisches Kabarett.

Ohne die Deutschen

Drei große Hauptbedrohungen hat der Kölner, der auch für Hörfunk- und Fernsehsender arbeitet, ausgemacht: „Terror, Trump und ‚trohende‘ Rechtschreibschwäche.“ Und dann war da noch die Fußball-Weltmeisterschaft. Über die möchte Reusch aber erst gar nicht sprechen. Tut er aber natürlich doch. Respektlos sei es schon gewesen, dass man in Russland einfach ohne die Deutschen weiter gespielt habe.

Überhaupt sei doch an allem Schlechten „der Russe“ schuld. „Er hat Trump erschaffen, damals schon Schröder ins Amt gesetzt und die SPD pulverisiert. Und sogar bei Putins Wahl sind sie demokratisch wählen gegangen“, zählt er auf. Am Brexit sei selbstverständlich auch Russland schuld. „So dumm allein kann ein Volk ja schließlich nicht sein“, so sein ironisches Urteil. In seinen satirischen Jahresrückblick baut der Kabarettist kleine Sketche als Intermezzi ein. So reimt er als Kölscher Karnevalist, verliest als diskriminierender Wissenschaftler ein Politikhygieneseminar, mimt den Nachrichtensprecher oder dichtet als Donald Trump.

Über den Rekordsommer philosophiert er genau wie über den Klimawandel und die Flüchtlingspolitik. Entwicklungshilfe richtig gemacht sei beispielsweise auch schlecht. „Sonst ziehen wir uns ja Konkurrenz heran, die wir schon lange ausgeschaltet hatten“, warnt er. Sein Fett weg bekommt von Politik bis Autoindustrie jeder. Erschreckend findet der Kleinkünstler, dass sich die AfD mittlerweile nicht mehr als „Wolf im Schafspelz“ verstecken müsse und sich immer mehr der NPD angleichen könne. „Das wollen scheinbar viele hören“, meint er.

Und da kommt wieder der Fußball ins Spiel. Dem ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil empfiehlt er, lieber Waffen an die Türkei zu verkaufen anstatt Trikots zu verschenken. Rassismus gebe es ohnehin gar nicht. „Stand ja so im Spiegel“, kommentiert er süffisant. Reusch überzeugt im London Pub mit Wortgewandtheit und mal offensichtlich flachen Scherzen, mal versteckten Pointen mit Tiefgang. Selten zum Schreien komisch, aber oft köstlich amüsant.

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.12.2018