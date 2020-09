WSV bleibt bei der Jugend die Nummer eins in Hessen

Lampertheim.Mit einem Hygienekonzept konnte auch die Hessische Kanurennsport-Meisterschaft in Kassel durchgeführt werden. Für den Großteil des Nachwuchses des Lampertheimer Wassersportvereins (WSV) war es die erste und letzte Regatta in diesem Jahr, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt.

Trotz aller Corona-bedingten Widrigkeiten beim Training konnten die Trainer die Motivation der Sportler in den vergangenen Monaten hochhalten. Mit 41 Goldmedaillen, 26 Mal Platz zwei und 22 Mal Platz drei konnte das Team des WSV seine Vormachtstellung sogar noch ausbauen. Alle fünf Viererklassen beherrschte der WSV und gewann acht Titel in den Großbooten.

Dabei konnten die Spargelstädter von den Siebenjährigen bis in die Leistungsklasse Titel erringen. In der Leistungsklasse war Björn Barthel nicht zu schlagen und gewann fünf Titel, unter anderem im Einer über 200 und 500 Meter. Zusammen mit Marcel Blum gingen die Titel im Zweier nach Lampertheim sowie mit Jan Heilmann und Simon Specht im Vierer. Auch die Junioren Simon Specht, Lucas Gotha und Heiko Graef bestätigten ihre Ausnahmestellung in Hessen und fuhren von Sieg zu Sieg.

Jeder Teilnehmer Meister

Die männliche und weibliche Jugend zeigte nicht ganz ihr Leistungsvermögen, es reichte für Philipp Reiber, Leon Bucher, Jonathan Hintz, Timm Walter, Franka Thierfelder und Klara von Allwörden für vier Hessenmeistertitel. So ist jeder WSV-Jugendliche Hessenmeister geworden.

Bei den Schülern A war Mattheo Herrmann nicht zu schlagen, er gewann beide Strecken im Einer und erreichte zusammen mit Matteo Lunkenbein, David von Allwörden und Linus Sprinz alle Titel im Mannschaftsboot. Mattheo Herrmann war mit sechs Meistertiteln der erfolgreichste Sportler der Regatta. Die weiblichen Schülerinnen A Cara di Virgilio, Anna Hofmann und Marlene Görling waren durch den krankheitsbedingten Ausfall von Alexa Vogt geschwächt, sie mussten im Vierer mit der B-Schülerin Franka Wernz an den Start gehen und gewannen überraschend das Rennen über die 500 Meter. Cara di Virgilio war auch etwas durch Krankheit geschwächt, konnte nicht ganz ihr Leistungsvermögen abrufen, wurde aber trotzdem im Kajak-Einer Hessenmeisterin über 200 und 500 Meter.

Alessandro Paterna war der überragende Sportler bei den Schülern B. Er gewann alle Hessenmeistertitel, im Einer, Altersklasse 12, über 200 und 500 Meter hatte er einen großen Vorsprung vor der Konkurrenz. Im Zweier stand er ebenfalls auf dem obersten Treppchen und im Vierer gelang das mit Hendrik Stiller und Sebastian Sand.

Viele Goldmedaillen

Die weiblichen Schüler B gewannen mit Franka Wernz, Lea Bucher, Lya Strähle und Anna von Allwörden die Rennen im Vierer, Franka Wernz und Lya Strähle auch den Zweier. Lya Strähle kenterte vor ihrem Einerrennen über 500 Meter, schwamm ans Ufer, stieg ein und holte die Goldmedaille. Auch bei den Schülern C gab es sehr viele Goldmedaillen: für Johanna Leppich, Valentina Bengel, Jan Ringel, Leonard Persson, Miriam von Allwörden, Moritz Leppich und Viktoria Bengel. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.09.2020