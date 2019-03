WSV will mit dem „Virus Kanusport“ infizieren

Lampertheim.Der Wassersportverein Lampertheim blickte bei seiner Mitgliederversammlung auf ein sportlich äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Vorsitzende Erika Gabler bedankte sich bei Trainern und Eltern für ihren großen ehrenamtlichen Einsatz.

Nach den aufwendigen energetischen Sanierungsarbeiten im Jahr zuvor hätte man 2018 etwas ruhiger angehen lassen, sagte sie in ihrem Geschäftsbericht. Neben der Renovierung des Mehrzweckraumes und des Vorstandszimmers hätten die Helfer vor allem die Außenanlage auf Vordermann gebracht.

Auch bei der Organisation der sportlichen und kulturellen Veranstaltungen könne der Verein auf vielfältiges Engagement seiner Mitglieder bauen. Regen Zuspruch hätten die Feiern an Fasching, am Vatertag und an Weihnachten gefunden. Das Sommernachtsfest mit dem Canadier-Rennen sei sowohl von der Teilnehmerzahl als auch finanziell ein Erfolg gewesen. 22 bunt kostümierte Freizeit-Mannschaften seien in den verschiedenen Klassen gegeneinander angetreten.

Beim Ehrenabend habe der Verein insgesamt 29 Sportler ausgezeichnet und Vereinsehrenbriefe an Carmen Geppert und Heiko Kiebel verliehen. Die Ausrichtung der Lampertheimer Regatta stelle den Verein jedes Jahr vor eine große Herausforderung, meinte Gabler. Mit einer Rekordbeteiligung von 60 Sportlern hätte der WSV dabei aber auch das größte Team gestellt.

„Die Anschaffung des neuen Vereinsbusses war ein Höhepunkt”, freute sich die Vorsitzende. Der Kauf sei nur durch eine große Beteiligung von Sponsoren möglich gewesen. Darüber hinaus konnten mehrere neue Boote und das durch Crowdfunding finanzierte Klettergerüst eingeweiht werden.

Gabler schloss ihren Bericht mit dem Wunsch nach mehr Unterstützung bei den Arbeitseinsätzen: „Nur so können notwendige Arbeiten kostengünstig umgesetzt werden, und das hilft uns, die Beiträge stabil zu halten.”

Die Versammlung bestätigte bei den Vorstandsergänzungswahlen den zweiten Vorsitzenden Rainer Vetter und die Schriftführerin Erika Fuchs. Als Beisitzer wurden Benjamin Kumpf, Andreas Leppich, Stefan Sand und Michael Vetter wiedergewählt. Werner Herweh, Peter Horstfeld, und Hans Schlatter bilden weiterhin den Ehrenrat und Klaus Müller übernimmt das Amt des Kassenprüfers.

Etliche Medaillen und Titel

Die Süddeutsche Meisterschaft sei für die Rennsportler mit 21 Gold-, 19 Silber- und 13 Bronzemedaillen sehr gut gelaufen, berichtete Trainer Dieter Brechenser. Bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg seien die Bedingungen nicht ganz optimal gewesen, dennoch errangen die Sportler zwei Medaillen.

Mit 33 Titeln bei den Hessischen Meisterschaften hätte der Verein seine Ausnahmestellung bestätigt. Simon Specht habe bei den „Olympic Hope Games” hervorragend abgeschnitten. In dieser Saison hat er nach Meinung des Trainers gute Chancen, in der Nationalmannschaft mitzufahren.

Wichtig sei die intensive Nachwuchsarbeit, „um die Kinder mit dem Virus Kanusport zu infizieren”, so Brechenser. Mit ihrem vierten Platz bei der Süddeutschen Meisterschaft im Kanupolo seien die Herren nicht ganz zufrieden, bedauerte Rainer Vetter. Bei der Deutschen Meisterschaft erreichten die Kanuten den siebten Platz.

Aushängeschilder des Vereins seien nach wie vor die in der Bundesliga erfolgreiche Annika Adler und Emily Bildat, die mit der U 21 Nationalmannschaft ein weiteres mal den Weltmeistertitel holte. „Besser geht es nicht”, lobte Vetter.

Mit 482 Mitgliedern ist die Vereinsentwicklung gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Auch finanziell ist der WSV gut aufgestellt, der Kassenbericht von Briska Horstfeld schloss mit einem deutlichen Überschuss. as

