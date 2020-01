Wuchtig wie das Original

WORMS.Völkerball gilt längst als beste deutsche Coverband von Rammstein. Diesen Ruf hat sich Formation aus Koblenz, die sich 2008 gründete, in mehr als zehn Jahren erarbeitet. Und so war es kein Wunder, dass der Mozartsaal im „Wormser“ frühzeitig ausverkauft war.

Bei diesem Hardrock-Event passte einfach alles – angefangen von der ausgefeilten Lichtshow über die zahlreichen und perfekt platzierten Pyroeffekte bis hin zum brachialen und bombastischen Sound. Zweifellos eine Klasse für sich: Frontmann René Anlauff mit seiner tiefen markanten Stimme, mit der er in die urgewaltige Rammstein-Atmosphäre entführte und in knapp zweieinhalb Stunden eine wahre Energieleistung vollführte. Anlauff suchte die Interaktion mit dem textsicheren Publikum, was insbesondere bei „Du hast“ und „Ich will“ ausgereizt wird. Die Wucht des Sounds spürten die Fans insbesondere bei „Du riechst so gut“ und „Mein Teil“ – das Ganze gekrönt von einem Feuerspektakel auf der Bühne. Bei „Amerika“ brodelte der Saal.

Perfekte Imitation

Völkerball waren dabei – wie erwartet – ganz nah am Original, die Imitation der Vorbilder gelangschier bis zur Perfektion. Natürlich fehlte für Keyboarder Andreas Schanowski im Schlauchboot zu „Haifisch“ auch nicht das obligatorische Bad in der Menge.

Den musikalischen Bogen, den Völkerball (die Namensgebung kommt übrigens von einer Live-DVD Rammsteins) an diesem Abend in der Nibelungenstadt spannten, reichte über die gesamte Rammstein-Diskografie bis hin zum im vergangenen Jahr veröffentlichten siebten und unbetitelten Studioalbum. Daraus gab es Hits wie das durchdringende „Radio“, „Ausländer“, „Puppe“ und bei den Zugaben natürlich „Deutschland“.

Zum absoluten Finale dann noch „Sonne“ und „Engel“, womit ein Wahnsinnsspektakel zu Ende ging. Eigene Lieder produzieren Völkerball übrigens auch selbst. Die Band tourt im März durch ganz Deutschland. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.01.2020