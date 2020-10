Würdigung eines Lampertheimer Ehrenbürgers

Lampertheim.Besonders für die Angehörigen der Familie Karb war es ein berührendes Ereignis: am Eingang zum Heimatmuseum, in der Römerstraße 21, wurde das Relief, das Heinrich Friedrich Karb zeigt, enthüllt. Karb war Initiator des Heimatmuseums und Gründer des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim. Er wurde der Erste Vorsitzende des Vereins und später Ehrenvorsitzender. Vor fast zwei Jahren ist er verstorben.

Dank Karbs Heimatliebe und seinem Engagement sowie den Aktivitäten der Vereinsmitglieder kann das Heimatmuseum auf sein 42-jähriges Bestehen zurückblicken. Und genau am Tag der Eröffnung vor 42 Jahren, am 21. Oktober 1978, sollte auch das Relief enthüllt werden, waren sich die nachfolgende Vereinsvorsitzende Margit Karb und Bürgermeister Gottfried Störmer einig. Margit Karb übernahm das Amt der Vereinsvorsitzenden von ihrem Vater, der am 29. Juni 2007 auch zum Ehrenbürger der Stadt Lampertheim ernannt worden war.

Mit dem angebrachten Kunstwerk möchte die Stadt und der Heimat-, Kultur- und Museumsverein das Wirken Heinrich F. Karbs ehren. Auch die Kosten tragen beide Einrichtungen gemeinsam. Das Bildnis Karbs hatte der Hofheimer Künstler Bernhard Hossner aus Bronze herausgearbeitet. Ihm wiederum diente eine Fotografie, aufgenommen vom Vereinsmitglied Barbara Herz, als Vorlage.

Entwicklung der Stadt

Bürgermeister Störmer erläuterte, dass das in dem alten Fachwerkhaus eingerichtete Heimatmuseum und die Außenanlage die Geschichte der Spargelstadt dokumentiere und sie den Besuchern näher bringe. Mobiliar und Hausrat sowie landwirtschaftliche und handwerkliche Geräte in den Ausstellungen verdeutlichten die Entwicklung von Lampertheim. Auch habe der Museumsverein Schenkungen von Einwohnern erhalten.

Störmer lobte in einer kleinen Feierstunde die Einsatzbereitschaft der Mitstreiter des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins und würdigte Heinrich F. Karbs Verdienste für den Verein und seine Arbeit im städtischen Bereich. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte Karb in die Spargelstadt zurück. Er arbeitete zuerst im Betonwerk August Nagel, wechselte 1969 zu den Stadtwerken und arbeitete ab 1973 als Stadtarchivar und Heimatpfleger. Im selben Jahr gründete den Arbeitskreis für Heimatforschung und –pflege. Er war außerdem als Autor von Mundartgeschichten und -stücken bekannt.

Vor diesem Hintergrund erwähnte Störmer auch die Mundart-Abende im Hof des Heimatmuseums, mit denen die „Muddasprooch“ gepflegt werde. „Hier ist unsere Wiege der Mundart“, bekräftigte der Verwaltungschef. Zudem hatte der Lampertheimer Ehrenbürger weitere Auszeichnungen erhalten, darunter den Ehrenbrief des Landes Hessen, die Ehrenplakette des Kreises Bergstraße und die goldene Stadtplakette.

© Südhessen Morgen, Samstag, 31.10.2020