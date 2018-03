Anzeige

Lampertheim.Seit 20 Jahren betreut das Dietrich-Bonhoeffer-Haus Senioren und ist für viele Menschen ein neues Zuhause geworden. Inzwischen heißt es „Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Haus“ und ist mächtig gewachsen. „Auf den Tag vor 20 Jahren, genau an dieser Stelle, wurde das Dietrich-Bonhoeffer-Haus an meinen Vorgänger Heinz Kirsch übergeben“, rief Einrichtungsleiter Henning Krey im Rahmen einer Feier zum 20-jährigen Bestehen in Erinnerung.

Als Nachfolger des ersten Einrichtungsleiters hatte Krey das Amt 2015 übernommen. Mit der Geschichte seines Hauses ist er bestens vertraut. Diese Geschichte reiche wesentlich länger als 20 Jahre zurück und sei eng mit der Geschichte des ehemaligen evangelischen Krankenhauses verbunden, meinte Krey.

Mit der Gründung des evangelischen Krankenhausvereins 1900 – seinerzeit „Krankenhausbauverein“ –, dem Bau 1902 und der Gründung des Hessischen Diakonievereins 1906 (HDV) nannte Krey wichtige historische Daten. Aus den Dokumenten seines Vorgängers werde deutlich, dass es seitens des Krankenhausvereins schon in den 1960er Jahren Pläne für den Bau eines Altenheims gegeben habe. „Die Idee hat es bis zum Stadtrat geschafft, wurde letztlich aber wieder verworfen“, so Krey. Auch Martin Zentgraf, Vorstandsvorsitzender des HDV, erinnerte an „tiefe, diakonische Wurzeln“ am ehemaligen Krankenhaus. In der halbstündigen Andacht gedachte der Pfarrer dem Leben und Wirken Dietrich Bonhoeffers und machte das Wort „Geborgenheit“ zum Stichwort des Tages.