Wunsch-Bücherpakete stehen zum Abholen bereit

Lampertheim.Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, bleibt die Stadtbücherei Lampertheim noch bis mindestens 3. Mai geschlossen. Die digitalen Angebote können aber weiterhin mit einem gültigen Leseausweis der Stadtbücherei oder der Metropolcard rund um die Uhr genutzt werden. Die elektronische Ausleihe auf www.metropolbib.de bietet 55 000 Bücher und Medien zum Herunterladen an: Romane, Kinder- und Jugendbücher, Schule und Lernen, Sach- und Ratgeberliteratur. Für alle Altersgruppen sind eBooks, eAudios, eMagazines und ePapers dabei.

Wegen der momentan großen Nachfrage wird der Bestand mit vereinten Kräften der 35 beteiligten Bibliotheken derzeit ausgebaut. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die erforderlichen Mittel steuern alle Metropolcard-Bibliotheken bei.

Die Stadtbücherei Lampertheim bietet aktuell die Möglichkeit, seinen Leseausweis derzeit auch telefonisch (06206 935-206/-311/-341) oder per E-Mail (Stadtbuecherei@lampertheim.de) freischalten zu lassen, sollte die Jahresgebühr abgelaufen oder Mahngebühren angefallen und somit eine Nutzung der digitalen Angebote nicht möglich sein. Alle während der Schließzeit anfallenden Mahngebühren werden nicht erhoben, es gibt auch keine weiteren Mahnungen.

Außerdem unterstützt die Stadtbibliothek Schüler beim Homeschooling. Es stehen diverse Online-Lexika und Datenbanken zur Verfügung. Brockhaus bietet allen Schülern der Klassen 5 bis 10 über die Metropolcard-Bibliotheken einen kostenfreien Zugang zu multimedial aufbereiteten Lerninhalten und interaktive Übungen zur Prüfungsvorbereitung für Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik an. Der Zugang zu allen digitalen Angeboten funktioniert mit der Leserausweisnummer und dem dazu gehörigen Passwort. Die genaue Anleitung finden interessierte Nutzer auf der Homepage der Metropolbib.

Ab Montag, 20. April, bietet die Stadtbücherei zusätzlich einen Buchpaket-Service an. Nutzer können so unkompliziert und unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder an analogen Lesestoff kommen. Wer davon Gebrauch machen möchte, kann seine Buchwünsche telefonisch oder per E-Mail an die Stadtbücherei durchgeben. Dazu können sie im Online-Katalog auf der Homepage der Stadtbücherei nicht entliehene Medien aussuchen oder Interessensgebiete benennen. Die Mitarbeiter der Stadtbücherei stellen die gewünschten Medien – soweit vorhanden – zusammen und verbuchen sie auf dem Leserkonto. Bei der Bestellung vereinbart die Stadtbücherei einen Abholtermin mit dem Leser. Wenn der Kunde zur vereinbarten Zeit vor dem Haus am Römer ist, meldet er sich noch einmal telefonisch bei der Stadtbücherei an. Dann stellen die Bücherei-Mitarbeiter das mit der Lesernummer gekennzeichnete Buchpaket vor das Haus am Römer. red

© Südhessen Morgen, Montag, 20.04.2020