Wunsch nach Frieden auf der ganzen Welt

Lampertheim.Hobbymusiker Stan Svoboda ist sicher: Auch im fortgeschrittenen Alter kann man ein Instrument erlernen, um auf Hausmusikniveau zu spielen. Zurzeit übt er auf einer alten Geige. „Das Streichinstrument ist etwa 100 Jahre alt und wurde im Erzgebirge gebaut. Ich habe die Geige geerbt, aber nie benutzt“, sagt der 68 Jahre alte Mann, der üblicherweise in die Gitarrensaiten greift. Nun also ist die Geige an der Reihe. „Ich bin blutjunger Anfänger auf der Geige. Darum spiele ich im Keller, um meine Ehefrau Elfriede nicht zu stören“, bekundet der Musiker lachend. Sein Weihnachtswunsch: „Die Geige soll besser erklingen.“

Auf dem Wunschzettel von Gerlinde Hellmuth steht: „Ruhe und die Gemeinsamkeit mit der Familie.“ Die 74 Jahre alte Frau freut sich auf die traditionelle Weihnachtswanderung am zweiten Feiertag. Seit 40 Jahren wandern etwa 20 Personen, Familienmitglieder und Freunde, nach einer festgelegten Route. „Das ist eine tolle Freizeitaktivität und sorgt für unvergessliche Momente. Wir sind sportlich aktiv und lassen den Weihnachtstrubel hinter uns“, sagt Hellmuth. „Ich wünsche mir nichts Materielles“, betont Friedel Keller. „Mein Herzenswunsch ist es, zurück zu den Anfängen zu gehen. Sich bewusstwerden zu lassen, warum Weihnachten gefeiert wird“, betont die 70-Jährige. Weihnachten sei das Fest der Liebe und der Menschlichkeit. Wichtiger als Geschenke sei, was man im Herzen habe. Auch wünscht die Lampertheimerin sich und ihrer Familie ein langes, gesundes Leben, in Harmonie.

Gesundheit für die Urenkel

Für Gesundheit ist auch Inge Netscher. „Mein größter Wunsch ist allerdings, dass meine Urenkel gesund bleiben“, sagt die 80 Jahre alte Frau.

Charlotte Link ist die Lieblingsautorin von Anne-Marie Winckelmann, da ihre Romane für Gefühl und einen packenden Erzählstil stehen. Deshalb wünscht sich die 89-jährige Seniorin ein Buch der Autorin. Für Monika Krings ist die Vorweihnachtszeit die Zeit des Wünschens. Sie hat einen Wunschzettel geschrieben, aber nicht an das Christkind geschickt, sondern bei den Kindern abgegeben. Auf der Liste steht Nützliches, das die 78-jährige Seniorin braucht, etwa eine neue Armbanduhr und eine Daunenjacke. Ganz oben auf der Wunschliste stehen bei Marianne Thomas Frieden und Einigkeit in der Familie. Es seien manchmal kleine Dinge, die das Familienleben einfacher machten. Nur wenn eine Familie funktioniere, biete sie Halt und Sicherheit. „Obendrein wünsche ich mir Frieden auf der ganzen Welt“, sagt die 88 Jahre alte Spargelstädterin.

Noch viele Jahre verreisen

Erika Viehöver ist 80 Jahre alt und macht gerne Urlaub mit ihren Freundinnen. „Ich möchte fit bleiben, um noch viele Jahre mit den Mädels verreisen zu können“, wünscht sich Viehöver. Angelika Krüger spricht das Verhältnis von jungen und älteren Menschen an. Sie fände es schön, wenn es in Lampertheim generationsübergreifende Veranstaltungen oder Projekte gäbe. Schließlich könne man voneinander lernen und füreinander da sein, findet die 67 Jahre alte Frau.

Gesellschaftliche Wünsche und Ziele hinsichtlich der Seniorengemeinschaft hat Albert Breckner. Der 74-Jährige wünscht sich, dass der neu gewählte Seniorenbeirat zu einer richtig guten Gruppe zusammenwächst und mit seiner Arbeit die Menschen unterstützt. „Außerdem möchte ich im neuen Jahr ein regelmäßiges Männerfrühstück in der Alten Schule einrichten“, sagt er.

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.12.2019