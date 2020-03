Wunsch nach richtigem Wasseranschluss

Lampertheim.„Ich fühle mich wie in der Steinzeit“, sagt Annette Maring. Im Tierheim, östlich von Lampertheims Bebauung, sieht sich die Vorsitzende des Tierschutzvereins manchmal fernab jeglicher Zivilisation. In Stadtnähe dürfe man wegen des Lärms nicht, doch in den Böllenruthen sei die Versorgung mangelhaft. Ganz so steinzeitlich sieht es auf dem Gelände zwar nicht aus – das Licht brennt, die Außenzwinger sind aus hochwertigem Edelstahl und auch Fred Feuerstein flitzt nicht über den Platz. Was Maring aber überspitzt kritisiert, ist die schlechte Wasserversorgung.

„Unser Traum ist es, an die öffentliche Wasserleitung angeschlossen zu werden“, erklärte die Vorsitzende jetzt Mitgliedern der SPD-Fraktion im Rahmen eines Vor-Ort-Termins. Bisher bezieht das Tierheim sein Wasser aus einem Brunnensystem. Dessen Substanz reiche allerdings noch in die Gründungszeiten des Heims zurück. In der Vergangenheit hätten die Tierfreunde oft mit Reparaturarbeiten zu kämpfen gehabt und nicht selten viel Geld in neue Installationen investieren müssen. Außerdem müsse das Wasser regelmäßig auf Qualität geprüft werden. Für das Tierheim bedeutet das Mehrkosten – ein Schicksal, das sie mit anderen ortsansässigen Vereinen teilen. 80 000 Euro solle der Anschluss ans öffentliche System jeden Verein kosten. Für Maring ein „nicht zu leistender Betrag“. Inzwischen habe sich der Bürgermeister eingeschalten und befinde sich in Gesprächen mit dem Versorgungsunternehmen Energieried. „Wir wissen allerdings nicht, woran wir sind und woran es liegt“, so Maring. Die Sozialdemokraten versprachen, dem Thema nochmals Nachdruck zu verleihen.

Beim Rundgang über das Gelände wies Maring die Kommunalpolitiker auf einige anstehende Veränderungen hin. Auf dem Gelände der ehemaligen Firma Kern wird eine neue Tierpension für Feriengäste im Sommer gebaut. Die Fläche ist bereits gerodet. Daneben soll ein neues Büro entstehen, auch eine Grube muss ausgehoben werden. Gleichzeitig müssen aber noch Sturmschäden behoben werden. Wegen eines weggeflogenen Dachs befinde man sich in Verhandlungen mit der Versicherung. „Das Tierheim ist eben ein Moloch“, sagte Maring, „es schluckt und schluckt und schluckt“.

Umso dankbarer sind die Genossen für die geleistete Arbeit. „Das Heim schultert eine kommunale Aufgabe, die wir sonst nicht meistern könnten“, betonte Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt. Mit der Stadt ist das Heim über den „Fundtierverwahrungsvertrag“ verbunden. Neben Lampertheim ist die Einrichtung auch für Bürstadt und Biblis zuständig.

Anfragen aus Mannheim

Aktuell befinden sich 21 Hunde und eine Katze in Betreuung. Sorgen machen Maring und Tierheimleiterin Annekatrin Geyer „zunehmend schwierige Fälle“. Es würden vermehrt „einfach irgendwo“ Welpen im Internet gekauft, so die Vermutung. „Die Menschen sehen nicht, was dahinter steckt, bringen sie dann in schlechtem Zustand zu uns.“ Die Folge: Die Heime stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Selbst die Stadt Mannheim frage inzwischen bei den Lampertheimer Kollegen an. „Wir können aber nicht unbegrenzt schwierige Fälle, die viel Erziehungsarbeit brauchen, aufnehmen“, erklärten die Frauen.

Um zumindest die Weitervermittlung zu erleichtern, kündigte Schmidt an, die Steuer für Hunde aus dem Tierheim künftig komplett abschaffen zu wollen. „Wir nehmen das in unser Programm auf“, so der SPD-Politiker. Bisher gilt die Ausnahmeregelung nur für das erste Jahr nach der Übernahme.

