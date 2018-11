Wunsch: Wörterbuch und Geschichtensammlung

Lampertheim.Wörter wie „Zugemüs“, Hinkelgerems“ und „Latweja“ schwirrten am Samstagnachmittag durch den Saal des Alten Rathauses. Die Begriffe aus der „Laombader Muddasprooch“ warfen sich Besucher und Mitglieder des Mundart-Gremiums wie einen Spielball zu. Im Laufe des Nachmittags wurden bei den „Laombader Babbler“ Erinnerungen an Erlebnisse in Bezug auf ihre „Muddasprooch“ wach und zum Besten gegeben.

Im historischen Rathaus trafen sich Lampertheimer, die Interesse an der lokalen Geschichte haben und den Dialekt vorm Aussterben bewahren möchten. Zahlreiche Spargelstädter waren gekommen, um ihre „Muddasprooch“ hochleben zu lassen. Vor allem aber, um ihren Dialekt besser kennenzulernen, lesen und schreiben zu können. Für die Interessengemeinschaft waren Initiator Karl-Heinz Horstfeld, Helga Brune, Herta Kleinert und Manfred Krämer gekommen.

Der Lampertheimer Autor Krämer wurde kurzerhand zum Professor der Laombaddalogie erklärt. Er habe gar kein Abitur, gestand der frisch gekürte Sprachprofessor. Für den Laombader Dialekt schon, witzelte eine Besucherin. Horstfeld bedauerte, dass es kaum Lektüre als Hilfestellung gebe. Deswegen habe er sich im Vorfeld an Stadtarchivar Hubert Simon, die Vorsitzende des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins, Margit Karb und den Volksbühne-Autor Peter Bischof gewandt. So habe er auch vom „Laombada Wädda-Buch Baond 1“ erfahren, das Manfred Rupp herausgegeben hat. Ein Exemplar davon präsentierte Horstfeld stolz und berichtete, dass er Nachforschungen über Rupp angestellt habe, weil der wie vom Erdboden verschluckt gewesen sei. Aufgespürt habe er ihn in einem Altenwohnheim und dort mit ihm gefachsimpelt. Derzeit prüfen Horstfeld und Krämer, ob eine Neuauflage von Rupps Wörterbuch möglich ist. Das Einverständnis des Autors liege vor.

Wörter-Liste und Foto-Datei

Die Sprache unterliege einem Wandel, manche Wörter kenne man nicht mehr. Welcher Lampertheimer noch fast vergessene Ausdrücke kenne, möge diese aufschreiben oder mündlich überliefern, damit eine Wörter-Liste aufgestellt werden könne, appellierte Horstfeld. Außerdem möchte die Interessengemeinschaft mit alten Lampertheimer Schnappschüssen eine Foto-Datei aufbauen. Doch die Mundartfreunde haben noch mehr Pläne. Sie wollen einen heimatkundlichen Sprachkurs an einer Lampertheimer Grundschule einführen.

Weiterhin wollen die Initiatoren zu einem Kurzgeschichten-Schreibwettbewerb aufrufen, bei dem der Spaß im Vordergrund stehen soll, und sich mit Senioren treffen, um Lampertheimer Geschichten zu sammeln. Im Anschluss an den Sprachtreff startete ein Schreibkurs. Dabei ging es darum, eine einheitliche Schreibweise zu entwickeln. roi

