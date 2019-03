WuVV sucht neue Wege

Lampertheim.Bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Wirtschafts- und Verkehrsvereins (WuVV) am Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, Kaiserstraße 43, liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der das Ende des Vereins bedeuten würde, fände er die überwiegende Zustimmung. Dieser Vorschlag stammt, wie Geschäftsführer Werner Reuters auf Anfrage erklärt, aus den Reihen der Mitglieder selbst. Er zielt auf die Umwandlung des Vereins in eine Stiftung.

Vor dem Hintergrund, dass eines der Geschäftsbereiche des WuVV, das Stadtmarketing, neu strukturiert und nunmehr als Regiebetrieb dem Dezernat des Bürgermeisters zugeordnet worden ist, stellt sich laut Reuters die Frage nach der Weiterexistenz des Vereins. Gleichwohl sei zu überlegen, ob das Interesse des WuVV an einem lebendigen innerstädtischen Handel in anderer Weise verfolgt werden könne, etwa in Form einer Stiftung.

Vorentscheidungen seien hierüber noch nicht getroffen worden, beteuert der WuVV-Geschäftsführer im SHM-Gespräch. Auch über die Form einer möglichen Stiftung bestünde im Fall eines positiven Mitgliedervotums Diskussionsbedarf. Klar sei, so Reuters, dass sich die Aufgabenstellungen aus Sicht des Wirtschafts- und Verkehrsvereins in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewandelt hätten. Es sei daher an der Zeit, die Zukunft des Vereins neu zu bestimmen. urs

