Yoga gegen verklebte Faszien

Hofheim.Yoga-Lehrerin Britta Sattig veranstaltet in die Begegnungsstätte Haus Billau zwei Faszien-Yoga-Workshops. Dabei sollen die Faszien durch Yogaübungen erspürt, gedehnt und gelockert werden. Sattig bezeichnet die Faszien als das Gewebe, das den Menschen zusammenhält. Verspannungen lägen meist an Faszien, die verklebt oder verfilzt seien, nicht an den Muskeln. Deshalb sei das Dehnen und Bewegen der Faszien so wichtig. „Wenn sie verkleben, schränkt das nicht nur die Bewegungsfähigkeit ein, sondern kann auch unterschiedlichste Schmerzen verursachen“, so die Leiterin der Workshops. Selbst langfristige Verspannungen und Schmerzen etwa im Rücken, im Schultern- oder Nackenbereich könnten durch Faszien-Yoga-Übungen gemildert oder gar gelöst werden. Diese seien wesentlich sanfter als das nicht unumstrittene Faszien-Rollen.

Der erste Workshop im Haus Billau, Bahnhofstraße 12, findet am Freitag, 1. Februar, 17 bis 19 Uhr, statt, der zweite am Freitag, 15. März, zur gleichen Zeit. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 25 Euro, beide Einheiten kosten 40 Euro. Infos und Anmeldung direkt an Britta Sattig, E-Mail: britta.sattig@t-online.de, Telefon 0160/3 64 86 40. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019