Yoga, Schmink-Workshop und Gärtnertreff

Lampertheim.Die kleine Schwester ist endlich da – so fühlt es sich zumindest für die drei Frauen des Bensheimer Familienzentrums an. In der Hand halten Birgit Siefert, Katharina Naegele und Silvie Freudenberger ihr „Baby“: ein orangefarbenes Heftchen mit der Aufschrift „Kursprogramm Lampertheim“. Zum ersten Mal gibt die Einrichtung damit ein eigenes Programmheft außerhalb von Bensheim heraus – und das hat es gleich in sich. Zehn Dozenten halten bis zum September 70 Kurse mit jeweils zahlreichen Terminen ab.

Kein Wunder also, dass es sich für die Frauen „wie eine Geburt“ anfühlt. Damit erweitert der Verein seine Räumlichkeiten in der Wormser Straße 10 mit finanzieller Unterstützung der Stadt zu einem eigenen Familienzentrum in Lampertheim – die kleine Schwester der Bensheimer Institution eben. Wo bisher nur die Tageselternvermittlung und eine Anlaufstelle für ehrenamtliche Projekte war, haben nun schon die ersten Workshops stattgefunden. Neben der Trägerschaft für die Kita Farbenfroh in der Ringstraße baut sich die Institution damit ein zweites Standbein in Lampertheim auf.

Ergänzung zur Volkshochschule

Im Programm stehen gleichermaßen Angebote für Kinder und Erwachsene. Von Yoga über einen Backtreff bis hin zum Schmink-Workshop oder dem Gärtnertreff: Das Angebot ist sehr breit gefächert. Die Stadt Lampertheim kommt dabei für die Räumlichkeiten und die Beschäftigung von Projektkoordinatorin Silvie Freudenberger auf, das Familienzentrum hat das Angebot im Gegenzug in Eigenregie auf die Beine gestellt. Oder wie die ehrenamtliche Vorsitzende Birgit Siefert es nannte: „Wir bringen Herz und Kompetenz mit, die Stadt sorgt für die Rahmenbedingungen.“ Das sei längst nicht selbstverständlich. „Anderswo“, betonte Siefert, „müssen wir mehr um Unterstützung kämpfen. Hier wird viel für Kinder getan“.

Die Lorbeeren gab Erster Stadtrat Jens Klingler bei seinem Herzensthema gerne zurück. Angesichts der Diskussionen um die Sinnhaftigkeit freier Träger in der kommunalen Aufgabe Kinderbetreuung sagte Klingler: „Es muss nicht immer alles aus der Verwaltung kommen, wenn es auch von außen Know-How gibt“. Für ihn ist die Kooperation, die aus einem politischen Auftrag bei der Suche nach Tagesmüttern geboren worden sei, ein Musterbeispiel für gelungene Zusammenarbeit. Das Angebot ersetze nicht, sondern ergänze das der Volkshochschule.

Auch Fachbereichsleiter Bernd Ranko betonte: „Wir bezahlen zwar, profitieren aber enorm“. Für das Familienzentrum ist es jedenfalls ein großer Schritt. „Mal sehen, wohin die Reise geht und wo wir in Lampertheim noch unterstützen können“, sagte Birgit Siefert. ksm

