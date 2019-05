Yoga und Meditation

Hofheim.Einen neuen Workshop und eine Seminarreihe bietet die Begegnungsstätte Haus Billau in Hofheim an. Verspannungen lösen in einem Faszien-Yoga-Workshop heißt es am Freitag, 28. Juni, von 17 bis 19 Uhr. Yogalehrerin Britta Sattig lädt dazu ein, die Faszien durch Yogaübungen zu erspüren, zu dehnen und zu lockern.

Der Titel der neuen Seminarreihe lautet „Atempause und Meditation“. Atemübungen dienen auch zur Vorbereitung für Meditation, um die es dann im zweiten Teil des Termins geht, mit Stressabbau und innerer Ruhe durch Meditation.

Termine im Mai und Juli

Die nächsten Termine für diese Seminarreihe sind an den Samstagen, 18. Mai und 6. Juli, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Der Kostenbeitrag für einen Termin beträgt 25 Euro, für beide 40 Euro. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Eine Matte und ein Sitzkissen sind für die Meditation mitzubringen. Für diejenigen, die nicht auf dem Boden sitzen können, stehen Stühle bereit.

Mehr Informationen und Anmeldung für alle Angebote im Haus Billau per E-Mail an britta.sattig@t-online.de, Telefon 0160/3648640. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.05.2019