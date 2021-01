„Young Voices“ stellen sich Herausforderungen

Hüttenfeld.Wie alle, so leiden auch die „Young Voices“ – der Kinder- und Jugendchor des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld – unter dem derzeitigen Lockdown, und ein Ende ist kaum abzusehen. Dennoch waren die Sänger im vergangenen Jahr nicht untätig.

Nachdem das Frühsommerkonzert im Juni abgesagt worden war, haben sich die beiden Chöre in den warmen Sommermonaten bis zu den Herbstferien im Garten von Chorleiter Ronald Ehret regelmäßig getroffen, zusammen gesungen und sich auf ein geplantes Weihnachtskonzert vorbereitet. Für die Proben gab es ein Hygienekonzept, und es bereitete dem Sängernachwuchs großen Spaß, mal im Freien zu proben. Nachdem auch das Weihnachtskonzert der Pandemie zum Opfer fiel, entschloss sich Ronald Ehret, ein Videoprojekt zu starten.

Die Chöre bekamen zunächst ein Playback zugeschickt. Daraufhin haben die Sänger – jedes Mitglied für sich alleine – zu diesem Playback seine Stimme eingesungen und mit dem Handy gefilmt. Schließlich hat Ehret alle Beiträge zu einer Videocollage zusammengefasst, die pünktlich zum Weihnachtsfest den Kindern zugeschickt wurde – natürlich nur zum privaten Gebrauch.

Wie geht es weiter? Es ist laut Ehret davon auszugehen, dass nach dem Lockdown auch bis Ostern nicht in geschlossenen Räumen gesungen werden darf. Nach den Osterferien will der Chorleiter aber auf jeden Fall wieder mit den Kindern singen, selbst wenn es wieder im Garten stattdfinden soll.

Termine für die Sommerkonzerte stehen bei den Chören bereits im Kalender. Geplant ist ein Auftritt mit dem Kinder- und Jugendchor Bensheim. Auch sollen Konzerte am 19. Juni im Hüttenfelder Bürgerhaus und am 2. Juli in Bensheim stattfinden.

Die Zeit für Proben ist nach Einschätzung von Ronald Ehret zwar relativ kurz, doch da der Chor auf das Repertoire vom vergangenen Jahr zurückgreifen kann, werde ein attraktives Programm auf die Bühne gebracht. ron

