„Youngster“ startet bei Routiniers durch

2. Kreisklasse, West: SGH III – TTV TOPSPIN Lorsch IV 2:9

Gegen erfahrene Lorscher war das Team von Kapitän Florian Günther beim 2:9 chancenlos. Die beiden Zähler holten Pascal Slager und das Doppel Ludwig Günther/Erich Händler. Die als Aufsteiger in die zweite Kreisklasse gestartete Mannschaft hat somit weiterhin nur einen Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrang.

3. Kreisklasse, West 2: TTC Bensheim III – SGH IV 4:6

Aus einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung, bei der sich jeder Hüttenfelder Akteur in die Siegerliste eintragen konnte, ragte „Youngster“ Jonas Richter beim 6:4-Erfolg der SGH IV in Bensheim heraus: Der 21-jährige Hüttenfelder, dessen Teamkameraden alle mindestens 40 Jahre älter sind als er, entschied seine beiden Einzel klar mit 3:0-Sätzen für sich und gewann auch das Doppel an der Seite von Routinier Jakob Zintel.

3. Kreisklasse, West 1: SGH V –TSV Auerbach VI 0:6

Auch die fünfte Herrenmannschaft konnte einem Team des TSV Auerbach an diesem Spieltag wenig entgegensetzen und verlor die Partie klar mit 0:6. Kleine Erfolgserlebnisse verbuchten Christian Bontenakel und das Doppel Dieter Möller/Ramin Gerber mit jeweils einem Satzgewinn.

2. Kreisklasse, Schüler A: SGH Schüler A – SKG Zell 10:0

Zum vierten Mal in Folge gelang es den A-Schülern mit Erdem Kuzu, Erick Keßler, Saleh Salih Ahmed und Dane Ehret, ein Spiel glatt mit 10:0 für sich zu entscheiden. Mit einem beeindruckenden 34:0-Punkteverhältnis nach 17 Spieltagen führt das Team weiterhin die zweite Kreisklasse an.

1. Kreisklasse, Schüler: SGH Schüler B I – SG Mitlechtern II 2:8

Im Duell mit dem Nachwuchs der SG Mitlechtern unterlagen die B I-Schüler mit 2:8. Die beiden Punkte für die Hüttenfelder erzielten das Doppel Daniel Sauer/Florian Woschnitza und Daniel Sauer im Einzel. Trotz der Niederlage belegt das Team weiterhin den zweiten Rang in der ersten Kreisklasse der jahrgangsälteren A-Schüler.

Kreisliga, Schüler B/C: TTC Groß-Rohrheim II – SGH Schüler B II 6:4

Mit einem reinen Mädchenteam, bestehend aus Sophie Schäffler, Dana Müller, Alexia und Diana Proissl, die alle ihr Debüt im Tischtennis bestritten, hatte die SGH in ihrem Auswärtsspiel in Groß-Rohrheim knapp mit 4:6 das Nachsehen. Doch das Ergebnis war in diesem Fall eher zweitrangig: Die jungen Hüttenfelderinnen zeigten in ihrem ersten Verbandsspiel gute Ansätze und konnten gegen ihre deutlich erfahreneren Gegner mithalten. ron

