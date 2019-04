Zahl der Sänger bleibt stabil

Lampertheim.Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem MGV Sängerbund-Sängerrose 1893/98, der 2018 das 125-jährige Vereinsbestehen feiern konnte. Zur Generalversammlung im Vereinslokal „Krone“ konnte der Vorsitzende Rainer Müller allerdings fast nur aktive Sänger begrüßen.

In seinem Rechenschaftsbericht ging er auf die umfangreichen Vorbereitungen des Jubiläums ein und berichtete, dass neben den routinemäßigen Vorstandssitzungen zahlreiche Sitzungen in den einzelnen Planungsgruppen stattgefunden haben. Aber der Aufwand habe sich gelohnt, die Jubiläumsfeierlichkeiten seien ein voller Erfolg gewesen.

Über 550 Sänger waren zum Freundschaftssingen in die Hans- Pfeiffer-Halle gekommen und auch der Verlauf der sonstigen Feiern entsprach den Erwartungen. Ausdrücklich bedankte sich Müller bei allen Sponsoren sowie den vielen Mitgliedern für die Unterstützung. Ausdruck des Erfolges war der zweite Platz bei der Verleihung des Kulturpreises der Stadt Lampertheim. Einen Wermutstropfen goss er doch in die Erfolgsbilanz: der Zuspruch der passiven Mitglieder habe zu wünschen übriggelassen. Ansonsten hat der Chor 2018 40 Veranstaltungen besucht, die Sänger probten an 38 Tagen. Als weiteren Höhepunkt nannte Müller die Teilnahme am Domkirchenjubiläum.

Beim Mitgliederstand gab es kaum Veränderungen. 122 aktive und passive Vereinsmitglieder gehören aktuell dazu. Der Kassenbericht wurde von Edmund Dautenheimer vorgetragen. Detailliert informierte er über Ein- und Ausgaben und legte eine insgesamt positive Bilanz vor. Allerdings steht der Verein vor größeren Investitionen in seinem Vereinsheim, so dass die Haushaltslage angespannt bleibt.

Kassiererposten vakant

Vor den Neuwahlen gab Müller bekannt, dass der langjährige Rechner Edmund Dautenheimer sein Amt zur Verfügung stelle. Er dankte ihm für die jahrzehntelange Arbeit. „Er war immer sachlich und gesprächsbereit und sein Rücktritt ist ein Verlust für den Verein.“ Darüber hinaus verließen Hermann Koth, Michael Keilmann und Christian Stautz den Vorstand. Die Wahl des zweiten Vorsitzenden verlief ohne Probleme, Klaus Jenner wurde einstimmig wiedergewählt. Die Wahl eines neuen Rechners war hingegen erfolglos. Übergangsweise wird Schriftführerin Gitta Wegner kommisarisch das Amt übernehmen. Edmund Dautenheimer wird bis zum Jahresende helfend zur Seite stehen.

Bei den nachfolgenden Beisitzer- sowie Kassenprüferwahlen gab es keine Probleme. Angelika Jenner, Edmund Dautenheimer, Helmut Hirth, Michael Wegner und Richard Rosinsky sind Beisitzer, Kassenprüfer sind Norbert Weiß und Christina Rosinsky. Christian Stautz wird zukünftig für den Datenschutz verantwortlich sein.

Unter dem Punkt Verschiedenes standen zwei Entscheidungen auf der Tagesordnung: Zum einen musste die schon beschlossene neue Satzung geringfügig ergänzt werden. Die Zustimmung der Versammlung erfolgte einstimmig. Zum anderen lag ein Antrag über die künftige Verwendung des vereinseigenen Rosenkellers vor.

Dieser Sandsteinkeller wurde in der Vergangenheit oft für Feiern benutzt, ist aber jetzt durch eindringende Feuchtigkeit stark sanierungsbedürftig. Eine Investition von etwa 20 000 Euro wäre nötig, um eine weitere Verwendung zu gewährleisten, so die Schätzung des Vorstands. In der anschließenden Diskussion kamen die unterschiedlichsten Ansichten über Renovierung oder Stilllegung zur Sprache. Letztendlich einigte sich die Versammlung auf einen Kompromiss: Der Keller wird durch eine Arbeitsgruppe unter Federführung von Norbert Weiß ein Jahr lang belüftet und beheizt, um das Nässeproblem in den Griff zu bekommen.

Abschließend wies Müller die Mitglieder noch auf das Frühlingsfest am Samstag, 4. Mai, hin. Für Oktober plant der Gesangverein einen Jahresausflug. sto

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019