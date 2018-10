Zahlreiche Helfer und viele großzügige Spender

Hofheim.Zugunsten der Nieder-Ramstädter Diakonie führte die evangelische Kirchengemeinde eine Kleidersammlung durch.

Die Resonanz an Helfern und gesammelten Kleidersäcken war einmal mehr hervorragend. Martin Bär, Gerd Back und Simon Olf steuerten die Zugmaschinen, auf denen die Kleidersäcke zunächst aufgeladen wurden. Georg Kreider und Frank Wegerle unterstützten die Aktion mit Pkw und Anhänger. Die Zwischenlagerung bis zum Abholen durch Vertreter der Nieder-Ramstädter Diakonie im Wochenverlauf erfolgte in einer Scheune in der Gartenstraße. Während die Zugmaschinen in erster Linie durch die Konfirmanden unterstützt wurden, übernahmen erfahrene Kräfte wie Werner Back, Georg Kreider, Frank Wegerle sowie Angehörige des Kirchenvorstands um Pfarrer Holger Mett das Umladen in die Scheune.

„Wir haben uns riesig gefreut, dass der komplette Konfirmandenjahrgang mit angepackt hat“ so Thorsten Volkert vom Kirchenvorstand, der dank der Unterstützung durch die Hofheimer Bevölkerung von einem sehr guten Sammelergebnis sprach. Zur Stärkung gab es für alle Helfer Wurst- und Käsebrote, die nach getaner Arbeit natürlich besonders schmeckten. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018