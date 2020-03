Zahlreiche neue Interessenten

Lampertheim.Ihre Höfe und Gärten öffnen Lampertheimer Bürger wieder am Sonntag, 5. Juli, von 10 bis 18 Uhr und laden die Besucher zum Staunen, Stöbern und Schlemmen ein. Die Teilnehmenden zeigen beispielsweise ihre Kunst-, Kunsthandwerk- und Flohmarkt-Schätze, bieten musikalische Darbietungen an und halten eine Vielfalt an Essen und Getränken bereit.

Zu einem ersten Informationsabend trafen sich Dirk Dewald vom Stadtmarketing, das Organisationsteam und weitere Beteiligte. Im Team arbeiten Elke Obermeyer, Initiatorin des Kunst- und Hof-Flohmarktes, Inge Stollhof, Benjamin Alberstadt-Kristmann und Ingo Schröder. Es waren zahlreiche Interessierte gekommen und Dewald schätzte, dass ein Drittel Neueinsteiger sind. Bisher hat der Leiter des City- und Eventmanagements aber erst wenige Anmeldungen erhalten.

Anmeldung bis Mitte April

„Bis Mitte April benötige ich die Anmeldungen. Denn je früher sie eingehen, desto besser lässt sich planen“, sagte Dewald. Wer teilnehmen möchte oder Fragen hat, kann sich per Telefon oder E-Mail melden oder auch in den neuen Räumlichkeiten des Stadtmarketings in der Domgasse 9 vorbeikommen.

Die Mitarbeiter des Stadtmarketings teilten zur Markierung der beteiligten Höfe Luftballons in den Farben des Lampertheimer Logos aus. Ansonsten können die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. „Es gibt zwei Arten der Teilnahme“, informierte Dewald. Zum einen öffnet der Eigentümer seinen Hof oder Garten, zum anderen können sich fremde Aussteller als Gast beteiligen.

„Als Werbung werden wir 10 000 Flyer auflegen lassen“, sagte Dewald. Außerdem gebe es Informationen in den sozialen Netzwerken. Der Lageplan wird auf der Homepage des Stadtmarketings veröffentlicht. Besucher können ihn auf ihr Smartphone herunterladen.

Teilnehmer machen Vorschläge

Diskutiert wurde die Problematik, dass die Bürger, die außerhalb wohnen, wenige Besucher zu verzeichnen hätten. „Die Eröffnung ist deshalb auf einem Grundstück, das etwas abseits der Innenstadt liegt“, sagte Dewald. Um für die Besucher einen Anreiz zu schaffen, schlug eine Teilnehmerin vor, eine Rallye oder ein Quiz anzubieten. Die Idee kam bei Dewald gut an. Wer alkoholische Getränke ausschenken möchte, braucht eine Tageskonzession. Darauf wies der Citymanager hin. Sie kostet 25 Euro. Sinnvoll fand der Citymanager den Vorschlag, mit einer E-Rikscha bestimmte Ziele anzufahren. Die Überlegung basiere auf der Initiative „Radeln ohne Alter“. Das Stadtmarketing rief außerdem dazu auf, Fotos der Veranstaltung aus dem vergangenen Jahr einzureichen. roi

Telefon: 06206/58035 88, stadtmarketing@lampertheim.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020