ZAKB: „Unser Konzept ist zeitgemäß“

Lampertheim.Auf Initiative der Lampertheimer SPD haben die Genossen den Wertstoffhof in der Klärwerkstraße besucht. Angeführt vom Fraktionsvorsitzenden Marius Schmidt und Jens Klingler, in Personalunion Erster Stadtrat und Vorsitzender des Ortsvereins der SPD, wurden die Sozialdemokraten vom Geschäftsführer des Zweckverbandes Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße, Gerhard Goliasch, in Empfang genommen.

Da es in Strömen goss, fiel der geplante Rundgang ins Wasser. Unter dem großen Dach der Annahmestelle konnten die Gäste aber einen Gutteil der Fläche in Augenschein nehmen. Goliasch informierte, dass der Umbau des Hofes 120 000 Euro gekostet habe und die Bürger das ausgebaute Angebot gut annähmen. „Wir haben aktuell sechs Tage die Woche geöffnet“, wies der Geschäftsführer darauf hin, dass sich sowohl Abgabemöglichkeiten als auch -kapazitäten vergrößert hätten. Darüber hinaus könne die Entsorgung nun komplett ebenerdig vorgenommen werden. Eine weiter Neuerung sei die konsequent durchgeführte Kontrolle bei der Annahme. Dies sei keine Schikane, sondern der Tatsache geschuldet, dass einige Zeitgenossen immer wieder versuchen würden, zwischen ihren normalen Abfällen illegale Entsorgungen von nicht genehmigten Materialien wie zum Beispiel Öl oder anderen Chemikalien vorzunehmen.

„Unser aktuelles Konzept mit dezentralen Wertstoffhöfen im Kreis ist zeitgemäß“, sagte Goliasch. Den Beitritt Lampertheims zum ZAKB sah er durchweg positiv: „Seit Februar läuft alles reibungslos.“ Er dankte der Stadtverwaltung für die tatkräftige Unterstützung während der Übergangsphase. Die Frage, ob sich seitdem das Bereitstellungsverhalten der Lampertheimer verändert habe, beantwortete er mit einem klaren Ja. Es würden weniger, weil fast nur noch volle Tonnen zur Leerung herausgestellt.