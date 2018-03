Anzeige

Hüttenfeld.Bei sonnigem Wetter strömten gestern viele Besucher zum Hüttenfelder Anglersee, wo der Angelsportverein (ASV) Lorsch-Einhausen zu seinem traditionellen Zanderessen an Karfreitag eingeladen hatte. Neben dem Fisch wurde Kartoffelsalat und Remouladensoße gereicht.

Die Plätze rund um das Vereinsheim reichten kaum aus, so groß war der Andrang. Der ASV ist an diesem See beheimatet, und da das Gewässer auf Hüttenfelder Gemarkung liegt, hat der Verein auch viele Hüttenfelder Mitglieder.

Zubereitet wurden die Filets mit einer selbst gemachten Marinade und einer ebenfalls hausgemachten Panade. Für die Panade war Walter Falkenstein verantwortlich. Timo Ley bereitete die Remoulade zu.