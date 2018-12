Zauberstern hält Adventsüberraschung bereit

Groß-Rohrheim.Wenn sich jeden Tag im Abschlusskreis ein Zauberstern öffnet und eine Überraschung für ein Kind bereit hält, wenn Weihnachtslieder zu hören sind und Plätzchenduft durch die Zimmer zieht – dann ist Advent im Gemeindekindergarten.

Jeden Tag hatte ein anderes Kind einen Gutschein für ein Abenteuer im Wald. Und so waren dann immer wieder sieben Kinder mit zwei Erzieherinnen unterwegs, trafen sich im gemütlichen Weihnachtszelt und erlebten Abenteuer. Auch der Nikolaus kam zu Besuch. In diesem Jahr wusste er viel Nettes über die Kinder zu sagen und brachte Geschenke mit. Mit Liedern, Gedichten und gemalten Bildern bedankten sie sich bei ihm. Besonders aber fieberten die Kinder dem Weihnachtsmarkt entgegen. Jedes Kind hatte sich für einen Dienst eingetragen: am Essens- und Getränkestand, am Verkaufs- oder am Waffelstand. Mit Unterstützung der Erzieherinnen organisierten sie den Verkauf, bastelten und backten für den großen Tag und lernten den Umgang mit Geld. Als dann die Eltern der Einladung ihres Nachwuchses folgten, war das Gelände mit einer Schneeschicht bedeckt und ließ Winterstimmung aufkommen. Die Kinder erledigten ihre gewählten Aufgaben an den Verkaufsständen mit Freude und Kompetenz. Zwischendurch hatten alle die Möglichkeit, sich am Feuer zu wärmen und Stockbrot zu backen. Nun warten die Kinder noch aufs Christkind, das am 20. Dezember erwartet wird. Am 21. Dezember schließt der Kindergarten und öffnet wieder am 7. Januar. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018