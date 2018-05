Zauberwald spart Energie

Pfingsten

Bibliser Liederkranz feiert im Wald

Bereits zum 51. Mal findet am 20. und 21. Mai das Waldfest des MGV Liederkranz Biblis auf dem Waldfestplatz im Bibliser Wald statt. In diesem Jahr werden am Pfingstsonntag „Bollwerk“ und am Pfingstmontag die „Zwoa Spitzbuam“ die ...