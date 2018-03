Anzeige

Lampertheim.Kriminelle haben laut Polizeibericht am Mittwochvormittag zwischen 7 und 12 Uhr in der Saarstraße ihr Unwesen getrieben. Der Polizei wurden mindestens zehn beschädigte Autos gemeldet, die alle in Höhe der Berufsschule an der Carl-Lepper-Straße gestanden hatten. Alle Fahrzeuge hätten Kratzer an den Wagenseiten aufgewiesen, hieß es. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Lampertheimer Polizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. pol