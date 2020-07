Zehn Prozent für Präventionsprojekte

Lampertheim.Zehn Prozent des jährlich anfallenden Betrags an Wettaufwandsteuern sollen Präventionsprojekten in Lampertheim zugute kommen. Diesen Antrag der SPD/FDP-Koalition hat die Stadtverordnetenversammlung einstimmig verabschiedet. Auch der sozialliberale Antrag, die Stadtverwaltung möge Fördermittel aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung akquirieren, wurde vom Stadtparlament durchgewinkt. Allerdings nicht ohne Kritik: So hinterfragten Lisa Galvagno (CDU) und Stefan Nickel (Grüne) die Notwendigkeit eines solchen Antrags. Könne man der Verwaltung doch unterstellen, dass sie auch ohne vorherige Aufforderung nach Fördermöglichkeiten Ausschau halte. urs

