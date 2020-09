Zehnjähriger Junge bei Unfall verletzt

Lampertheim.Am Montag, 28. September, gegen 16.05 Uhr wollten zwei zehnjährige Jungen in der Amselstraße mit ihren Fahrrädern hinter einem geparkten Wohnwagen über die Straße fahren. Ein 62-jähriger Autofahrer sah einen der Jungen zu spät, als dieser auf die Straße fuhr. Der Junge wurde von dem Auto erfasst und verletzte sich am Kopf, als er auf den Gehweg fiel. Hierbei erlitt er eine Gehirnerschütterung; einen Fahrradhelm hatte der Junge nicht auf dem Kopf. Zur weiteren ärztlichen Untersuchung wurde er in die Kinderklinik nach Mannheim gebracht. Zudem entstand an dem Fahrrad und am Auto ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro. pol

