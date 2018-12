Zeichen für Toleranz

Lampertheim.Eine kleine Flamme des Friedenslichts aus Bethlehem haben St. Georgs-Pfadfinder des Stammes Guy de Larigaudie an Bürgermeister Gottfried Störmer übergeben. Wölflings- und Jugendleiter waren mit Mädchen und Jungen aus der Wölflingsstufe in das Stadthaus gekommen. Gruppenleiter Tim Siegel, Alexander Tybussek und Alicia Pfannmüller waren am Sonntag nach Mainz gefahren, um das Friedenslicht nach Lampertheim zu holen. Zuvor hatte es eine deutsche Delegation in Linz entgegengenommen und in den Mainzer Dom gebracht. Mit der Friedenslichtaktion solle ein leuchtendes Zeichen für eine tolerante Gesellschaft und ein friedliches Miteinander gesetzt werden, erklärte Siegel./ roi

