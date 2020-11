Zeichen gegen Plastikflut

Lampertheim.Die Umweltbelastung durch übermäßige Plastikverpackungen ist ein steigendes Problem in unserer modernen Industriegesellschaft. Ein kleines Zeichen gegen diese Plastikflut durch Verpackung will auch die Bürgerstiftung Lampertheim setzen. Vorstandsmitglied Elzbieta Liermann hatte die Idee, eine wiederverwertbare Einkaufstasche mit einem kreativen Aufdruck herzustellen und somit das Künstlerische mit dem Nützlichen zu verbinden.

Marek Zalewski, der Künstler, der schon die Skulptur „Die Spargelschälerin“ am Domplatz geschaffen hatte, wurde mit der Ausführung beauftragt. Das Ergebnis ist eine Leinentasche mit einem stilisierten Stadtbild auf der Vorderseite und dem Werbespruch „Natürlich-Einkaufen in unserer Stadt“ auf der Rückseite. 1000 Stück wurden von der Bürgerstiftung bestellt. Während des Wochenmarktes wurden die Taschen am Schillerplatz verteilt. Stiftungsvorsitzender Erich Maier, Dieter Goll und Elzbieta Liermann hatten einen kleinen Stand aufgestellt und boten den Marktbesuchern die Taschen kostenlos an. Die Resonanz war groß, die Taschen fanden schnell neue Besitzer.

Erich Maier erläuterte, dass die Taschen waschbar sind. Der aufgedruckte Werbeslogan soll für das Einkaufen der kurzen Wege werben. Das lokale Einkaufen bekommt in der Coronazeit mit seiner Infektionsgefahr wieder eine erhöhte Bedeutung, meinte Erich Maier. Etwa 2000 Euro haben die Taschen gekostet, berichtete der frühere Bürgermeister. Die Aktion schließe sich an den Coronahilfsfond in Höhe von 5000 Euro an, der Menschen in Not unterstützt oder den kulturellen Projekten beisteht.

Durch die Pandemie seien auch sonstige traditionelle Veranstaltungen eingeschränkt, meinte Maier. Das traditionelle Neujahrskonzert im Januar, an dessen Kosten sich die Bürgerstiftung bislang beteiligt hat, wird voraussichtlich entfallen, sagte Maier mit einem bedauernden Blick in die nähere Zukunft.

